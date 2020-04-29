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Yeni infaz düzenlemesi AYM gündeminde

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali istemiyle açtığı davanın ilk incelemesini 6 Mayıs'ta yapacak
 29 Nisan 2020 16:06
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Yeni infaz düzenlemesi AYM gündeminde

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, CHP'nin yeni infaz yasasının şekil yönünden iptali istemiyle açtığı davanın ilk incelemesini 6 Mayıs'ta yapacak.

CHP, cezaevlerinden yaklaşık 90 bin kişinin tahliye edilmesini sağlayan infaz düzenlemesine ilişkin 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un tümünün şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini istemişti.

CHP, kanunun tümününü yanı sıra bazı suçlar hariç denetimli serbestlik süresinin bir yıldan üç yıla çıkarılmasına olanak tanıyan 52. maddesiyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun değiştirilen geçici 6. maddesinin şekil bakımından iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 6 Mayıs'ta yapılacak gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yapacak.

Genel Kurul, yapacağı ilk inceleme sonucu başvuruda bir eksiklik olup olmadığını inceleyecek. Başvuruda bir eksiklik tespit edilmezse, iptal istemi daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülerek karara bağlanacak.

Anadolu Ajansı
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