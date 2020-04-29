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MEB, İlksan'ı eleştiren öğretmenlere soruşturma açmaya başladı

Mail atarak veya sosyal medyadan yazarak İlksan'a tepkisi gösteren öğretmenlere, Milli Eğitim Bakanlığı soruşturmaya açmaya başladı
 29 Nisan 2020 16:19
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MEB, İlksan'ı eleştiren öğretmenlere soruşturma açmaya başladı

Mart ve Nisan aylarında, ikraz ertelemesi yapmadığı için İlksan'ı eleştiren ve "Üç maymunu" oynamakla suçlayan öğretmene Milli Eğitim Bakanlığınca soruşturma açıldı.

Soruşturma, Milli Eğitim Bakanlığı adına İlksan Genel Müdürlüğünde görev yapan yöneticilere kamuya açık platformlarda ve herkesin görebileceği şekilde açıkça hakaret edildiği, iddiasıyla açıldı

Soruşturmalardan birisi Ağrı, diğeri ise Osmaniye il milli eğitim müdürlüğü tarafından açılmıştır.

Soruşturmalar, kendisini bir kamu kurumu olarak tanımlayan İlksan Genel Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü tarafından ilgili Valiliklere yazılan resmi yazılar sonrasında başlamaktadır.

İlksan, hem yönetim yapısı hem de ticari marka değeri hem de bir çok öğretmenin zorunlu olarak üye olmak zorunda bulunması nedeniyle uzun süredir eleştiri konusu oluyor.

Memurlar.Net - Özel

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