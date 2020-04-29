20 yaşın altındaki kişiye hem trafik hem korona cezası
Konya'da, otomobili ile drift yapıp, bu anlarda görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Y.D.'ye 8 bin 614 TL para cezası kesilirken, 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de hakkında idari işlem yapıldı.
|29 Nisan 2020 16:50
|Yazdır
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, drift yaptığı anlardan görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşan kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Otomobilin plakasından yola çıkan polis, drift yapanın Y.D. olduğunu belirleyip, kısa sürede yakaladı.
Y.D.'ye 'drift atmak' ve 'sürücü belgesiz araç kullanmak'tan 8 bin 614 TL para cezası kesilirken, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek maddesi gereğince hakkında adli işlem başlatıldı. Y.D. hakkında ayrıca 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle de idari işlem yapıldığı belirtildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten 1 kişi öldü
29 Nisan 2020 17:42
|Bu ilçelere artık izin belgesi ile girilecek
29 Nisan 2020 17:29
|Asteroidin geçişi, Antalya'dan da gözlendi
29 Nisan 2020 17:09
|'Cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı'
29 Nisan 2020 16:56
|Belediye'den tüm vatandaşlara 20 metreküp su hediye
29 Nisan 2020 16:35
|Köyde toplu cenaze namazı kıldılar, 45 kişide koronavirüs çıktı
29 Nisan 2020 15:47
|Didem ağlayarak yardım istedi babası hastaneye yatırıldı
29 Nisan 2020 15:39
|Belediye piyasanın onda biri fiyatına dezenfektan üretti
29 Nisan 2020 15:21
|İki caminin ayakkabılıkları 'hayır reyonu'na dönüştürüldü
29 Nisan 2020 14:58
|Sivas'tan Pamukkale'ye kardeş proje: Altınkale
29 Nisan 2020 14:11