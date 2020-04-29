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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
 29 Nisan 2020 17:13
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Dövizde gün sonu fiyatları

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
ABD Doları 6,9970 6,9980 6,9630 6,9640
Avro 7,5880 7,5890 7,5520 7,5530
Sterlin 8,6930 8,7370 8,6410 8,6840
İsviçre Frangı 7,1680 7,2040 7,1420 7,1780
ANKARA
ABD Doları 6,9850 7,0350 6,9700 7,0200
Avro 7,5750 7,6350 7,5650 7,6250
Sterlin 8,6030 8,7980 8,5500 8,7330
Anadolu Ajansı
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