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Erdoğan, polisin kazara vurduğu gencin babasına taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
 29 Nisan 2020 17:34
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Erdoğan, polisin kazara vurduğu gencin babasına taziyelerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine açılan uyarı ateşi sırasında kazara vurularak hayatını kaybeden Suriye uyruklu Ali Hemdan El Asani'nin babası Adnan Hemdan El Asani ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, hayatını kaybeden Ali Hemdan El Asani'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan, yaşanan elim hadise nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, olayla ilgili hukuki sürecin başladığını ve konunun sonuna kadar takipçisi olunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ali bizim de evladımızdır, onun hakkını hukukunu koruma noktasında hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Suriye halkına selam ve sevgilerini ileten Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını da kaydetti.

- "Suriye ve Türkiye kardeştirler, biriz"

Adnan Hemdan El Asani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, şunları söyledi:

"Biz kardeşiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin halkıyla, hükümetiyle gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım Ali sizin bir evladınız, onun hakkını ben size teslim ettim. Siz ne istiyorsanız o olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, sizinle gurur duyuyorum. Ali'nin hakkının alınmasını talep ediyorum sizden. Hükümetinizle, devletinizle gurur duyuyorum. Sayın Ömer Çelik de beni aradı. Herkese teşekkürlerimi, size sonsuz saygılarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım sizin her emriniz benim başımın tacıdır, başımın üstünde yeriniz vardır. Tekrar ediyorum buradaki Suriye aşiretim adına, Tayyip Erdoğan'la, hükümetinizle ve devletinizle gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Suriye ve Türkiye kardeştirler, biriz."
Anadolu Ajansı
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