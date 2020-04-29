Bakan Koca: Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalık bağım yok
|29 Nisan 2020 17:48
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı.
Bakan Koca İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken ile ilgili de açıklama yaptı.
İşte Koca'nın Gülüşken ile ilgili yaptığı açıklama
Benim hiçbir akrabalık bağım yok. Aracılık olanlardan da akrabam ya da tanışıklığım olmadı. Sosyal medyadan bu bilgilendirme yapıldı. Sonra bana bilgi ulaşıldı. Büyükelçi ile konuştuk, kendileri de özellikle Türkiye'de tedavi edilmesinin uygun olduğunu söyledi ve Türkiye'ye getirilmiş oldu.
Şuan Ankara'da tedavi ediliyor. 2 gün yoğun bakımda kaldı. Ciddi bir solunum problemi olmamasına rağmen kalp rahatsızlığını söylemiş olması. Bizim takiplerimizde de muhtemelen kapak sorunlarının olduğunu biliyoruz. Ciddi bir sorun olmadığını anlıyoruz.
Baba ve 3 çocuğu getirildi. Büyük kızında ve 10 yaşındaki çocukta da pozitif çıktı. İsveç bunu bilmiyordu. 7 yaşındaki çocukta da negatif çıktı. Dolayısıyla 2 gün sonra servise alındı ve takibi yapıldı.
Sadece İsveç'ten getirmedik. Biz bu süreçte daha dün Rusya'dan vatandaşımızı getirdik.Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık personeli virüse yakalandı
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