'Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da'
Bakan Koca: İstanbul'a özel bir tedbirimiz yok. İstanbul'da özellikle vakamızın %60'ı burada.
|29 Nisan 2020 17:54
|Yazdır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı.
Bakan Koca İstanbul'daki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin de açıklama yaptı.
İşte Koca'nın İstanbul ile ilgili yaptığı açıklama:
İstanbul'a özel bir tedbirimiz yok. İstanbul'da özellikle vakamızın %60'ı burada.
İstanbul ne Vuhan gibi, ne Avrupa gibi ne de ABD eyaleti gibi olan bir yer değil. Yoğun bir yerleşim var. Torundan dedeye kadar birlikte yaşam var. İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok büyük başarı.
Biz ilave tedbiri önermiyoruz. Teması, mesafeyi, izolasyonu son derece önemsiyoruz.Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık personeli virüse yakalandı
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Son günlere göre vaka sayısı arttı
29 Nisan 2020 19:00
|Virüsten yakınlarını kaybedenler: Biz yandık siz yanmayın
29 Nisan 2020 18:49
|Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
29 Nisan 2020 18:07
|Bakan Koca: Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalık bağım yok
29 Nisan 2020 17:48
|Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten 1 kişi öldü
29 Nisan 2020 17:42
|Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık personeli virüse yakalandı
29 Nisan 2020 17:15
|'Cenaze için gelen vatandaşlar 43 kişiye virüs bulaştırdı'
29 Nisan 2020 16:56
|Hastanelerde personel için alınan virüs önlemleri güncellendi
29 Nisan 2020 16:03
|Köyde toplu cenaze namazı kıldılar, 45 kişide koronavirüs çıktı
29 Nisan 2020 15:47
|Koronavirüsten en çok hangi bölge korkuyor?
29 Nisan 2020 14:53