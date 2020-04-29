'Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen Korona Virüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklaması yaptı.

Bakan Koca İstanbul'daki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin de açıklama yaptı.

İşte Koca'nın İstanbul ile ilgili yaptığı açıklama:

İstanbul'a özel bir tedbirimiz yok. İstanbul'da özellikle vakamızın %60'ı burada.

İstanbul ne Vuhan gibi, ne Avrupa gibi ne de ABD eyaleti gibi olan bir yer değil. Yoğun bir yerleşim var. Torundan dedeye kadar birlikte yaşam var. İstanbul'un kontrol altına alınmış olması çok büyük başarı.

Biz ilave tedbiri önermiyoruz. Teması, mesafeyi, izolasyonu son derece önemsiyoruz.