1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KKTC'yi karıştıran paylaşım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) görev yapan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu'nun, Başbakan Ersin Tatar'ı, deli gömlekli bir fotoğrafa montaj yaparak sosyal medyada paylaşması tartışmalara neden oldu.
 29 Nisan 2020 18:30
Yazdır
KKTC'yi karıştıran paylaşım

KKTC'de Başbakan Ersin Tatar ile grafiker ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) Görsel Sanatlar Öğretim Üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu arasında mizah krizi yaşandı. Krize neden olan olay, DAÜ'de görevli Prof. Dr. Çavuşoğlu'nun Başbakan Tatar'ı deli gömlekli bir fotoğrafa montajlamasıyla başladı.

BAŞBAKAN TATAR: BENİM EKİBİM BUNU YAPAMAZ

KKTC Başbakanı Tatar konuyla ilgili olarak "Ben ve benim arkadaşlarım Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya böyle bir şey yapamaz, onay vermem" dedi. Montaj fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Çavuşoğlu ise, yaptığının mizah olduğunu savundu. Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) da "Senih Çavuşoğlu yalnız değildir" açıklaması yaptı.


TATAR ŞİKAYETÇİ OLDU, ÖĞRETİM ÜYESİ İFADEYE ÇAĞRILDI


Montaj fotoğrafı yaparak sosyal medya hesabından yayınlayan Prof. Dr. Çavuşoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Grafik ve mizah hayatımda ilk kez bir sosyal medya paylaşımım ciddi ciddi polise şikayet edild. Şikayet üzerine ifade için polise çağrıldım. Olayla ilgili gelişmeler hakkında sizleri kesinlikle bilgisiz bırakmayacağım. Herkes bu süreçte beden ve akıl sağlığına çok dikkat etsin lütfen" dedi.

BASIN SENDİKASI MİZAHI SAVUNDU

BASIN-SEN de Çavuşoğlu'nun montaj fotoğrafını savundu. "Senih Çavuşoğlu yalnız değildir" denildi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs tedbirlerini hafifleten Almanya test sayısını arttıracak
29 Nisan 2020 18:19		 Esad'ın tepki çeken koronavirüs haritası
29 Nisan 2020 15:34
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 960 bini geçti
29 Nisan 2020 11:26		 Eşcinselliğe 'hastalık' diyen Türk doktor görevden alındı
29 Nisan 2020 08:05
New York'ta koronavirüs hastalarıyla ilgilenen doktor intihar etti
28 Nisan 2020 19:00		 'Koronavirüs 1 milyar kişiye bulaşabilir 3,2 milyon kişiyi öldürebilir'
28 Nisan 2020 18:11
Fransa'da ligler iptal edildi
28 Nisan 2020 17:19		 ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 56 bini geçti
28 Nisan 2020 17:15
Avrupa kıtasında koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 bini geçti
28 Nisan 2020 16:11		 THY'yi örnek aldı, soruşturma açıldı
28 Nisan 2020 13:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:08 - Canan Kaftancıoğlu, ifade öncesi yargıyı hedef aldı19:00 - Son günlere göre vaka sayısı arttı18:59 - Belediye piyasanın onda biri fiyatına dezenfektan üretti18:56 - Antalya Valisi paylaştı: Burası Van değil, Antalya18:49 - Virüsten yakınlarını kaybedenler: Biz yandık siz yanmayın18:43 - İsveç'ten Emrullah Gülüşken'i tedavi için getiren ekip süreci anlattı18:41 - Tek koronavirüs vakası olan Tunceli'de ek kararlar alındı18:34 - Ankara'da sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu18:30 - KKTC'yi karıştıran paylaşım18:21 - Borsa, günü yükselişle tamamladı
18:19 - Koronavirüs tedbirlerini hafifleten Almanya test sayısını arttıracak18:07 - Üç ilimizde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı18:01 - İstanbullu evinde kalmadı, trafik eski günlerine döndü17:54 - 'Vakaların yüzde 60'ı İstanbul'da'17:51 - Bağışçıya sokağa çıkma yasağı yok17:48 - Bakan Koca: Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalık bağım yok17:42 - Toplu cenaze namazı kılınan köyde koronavirüsten 1 kişi öldü17:34 - Erdoğan, polisin kazara vurduğu gencin babasına taziyelerini iletti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor, 4 aşamada bitecek
Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Kontrol noktasından kaçan genci vuran polisin ifadesi
Mahalle Mahalle koronavirüs risk haritası yayımlandı
Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık personeli virüse yakalandı
İhdas edilen 8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
MEB Personel Genel Müdürü sık sorulan soruları cevapladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
anlamazdan gelmek 1
geceye bir şiir bırak 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
Bayrama kadar hafta sonlarinda uygulanacak yasak 3
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 2
gitgide 2
söz öbeği 2
Hz.Muhammed 3
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Pehlivnköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam