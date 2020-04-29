Canan Kaftancıoğlu, ifade öncesi yargıyı hedef aldı
|29 Nisan 2020 19:08
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CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına aldığı iki partili ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanmış, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Özçağdaş'ı parti talimatıyla gönderildiğini açıklamıştı.
Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Suat Özçağdaş hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal'den, Canan Kaftancıoğlu'na ise 'Suçu ve Suçluyu Övme'den soruşturma başlatmıştı.
Soruşturma kapsamda ifadeye çağrılan Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet gazetesine verdiği söyleşide, hem yalanlarına devam etti hem de savcıları hedef aldı.
Kaftancıoğlu, özel hayatın gizliliğini ihlal eden eylemin talimatını verdiğini açık bir şekilde itiraf ettiği ve 'Suçu ve Suçluyu Övme' kapsamında değerlendirilen açıklaması için hakkında soruşturma başlatılmasını "yargının acıklı bir halde olduğu" söylemiyle hedef aldı.
Hakkında açılan soruşturmaya yargı kurumunu aşağılayıcı ithamlarla tepki gösteren Kaftancıoğlu, "Bir mesleğin en temel kuralları ancak bu kadar ayaklar altına alınabilir. Yargının böyle acıklı bir halde olması çok üzücü." İfadelerini kullandı.
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