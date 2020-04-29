Kırklareli Valiliği'nden, 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
|29 Nisan 2020 20:04
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Kırklareli Valiliğinden, bazı sosyal medya hesapları üzerinden kentte 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hariç sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı yönünde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya üzerinden ''Kırklareli'nde vaka sayıları arttı, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak'' gibi doğru olmayan paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
İl genelinde şu an için 20 yaş altı ve 65 yaş üstü hariç "sokağa çıkma kısıtlaması gibi bir uygulamanın olmadığı" kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Küresel bir salgın haline gelen ve dünyada hızla yayılan koronavirüs ile ilgili gerçeği yansıtmayan, asılsız, paniğe ve endişeye yol açacak tüm haber ve sosyal medya paylaşımları için 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçu kapsamında kanuni yaptırım uygulanması için çalışmalar yapılacaktır. Tüm açıklamalar Kırklareli Valiliği web sitemizden Kırklareli Valiliği resmi sosyal medya hesaplarımızdan takip edilebilir."
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