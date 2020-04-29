Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Emekli emniyet müdürü evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesiyle yaşayan emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu.
|29 Nisan 2020 20:09
|Yazdır
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ailesiyle yaşayan emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Pelitlibağ'da yaşayan emekli emniyet müdürü Ali İhsan Güngör'ün (49) odasında hareketsiz şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık görevlileri, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Güngör'ün cesedi, evinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Güngör'ün, Bingöl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ile Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Aynı evde 13 gün arayla ikinci ölüm
29 Nisan 2020 16:20
|Filyasyon ekibindeki görevlileri darbeden zanlı gözaltına alındı
29 Nisan 2020 15:59
|Eminönü Meydanı'nda güvercinleri ezen kişi adli kontrolle serbest
29 Nisan 2020 15:43
|Traktörle çarpışan ambulans devrildi: 3'ü sağlık çalışanı 5 yaralı
29 Nisan 2020 15:13
|Koronavirüs testi tartışması: Ciple hastaneye girmeye çalıştı
29 Nisan 2020 15:01
|Eşini tornavidayla yaraladı, 'kurşuna dizeceğim' paylaşımı yaptı
29 Nisan 2020 14:05
|Abdurrahim Albayrak'ın 40 bin TL'sini dolandıran şahıs tutuklandı
29 Nisan 2020 13:55
|Kontrol noktasından kaçan genci vuran polisin ifadesi
29 Nisan 2020 12:21
|Minibüs elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü
29 Nisan 2020 12:20
|Antalya'da tamir için sanayiye getirilen kamyonette bir kişi ölü bulundu
29 Nisan 2020 11:28