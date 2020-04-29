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Antalya'da kumar baskını; 15 kişiye 71 bin 880 lira ceza

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 3 katlı binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, baskın yaptı. Kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, toplam 71 bin 880 liralık para cezası uygulandı.
 29 Nisan 2020 20:14
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Antalya'da kumar baskını; 15 kişiye 71 bin 880 lira ceza

Antalya'nın Kemer ilçesinde, 3 katlı binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, baskın yaptı. Kumar oynarken yakalanan 15 kişiye, toplam 71 bin 880 liralık para cezası uygulandı.

Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir süredir yapılan istihbarat çalışmaları sonucu Çamyuva Mahallesi Akcasaz mevkisindeki 3 katlı binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 23.00 sıralarında eve baskın düzenledi. Kumar oynatan 1 kişi ve kumar oynayan 14 kişi, suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 oyun masası, 42 deste iskambil kağıdı, 21 bin 580 TL, 1043 dolar, 130 euro ve 2 bin ruble ele geçirildi.

Evde bulunan herkese 'kumar oynamak' suçundan 1250 lira, 'Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet'ten 3 bin 150 lira, emirlere aykırı davranış nedeniyle de 392 lira olmak üzere kişi başı 4 bin 792'şer lira olmak üzere toplam 71 bin 880 TL cezai işlem uygulandı. Şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

DHA
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