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'Vefa ekibi' Kaleköy sakinlerinin ihtiyaçlarını tekneyle ulaştırıyor

Antalya'nın Demre ilçesine bağlı Kekova Adası'ndaki Kaleköy'ün sakinlerinin ihtiyaçları, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından, teknelerle ulaştırılıyor.
 29 Nisan 2020 20:19
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'Vefa ekibi' Kaleköy sakinlerinin ihtiyaçlarını tekneyle ulaştırıyor

Yaz aylarında "Mavi Tur"a çıkan binlerce turistin vazgeçilmez duraklarından Kaleköy, bölgedeki Simena Antik Kenti nedeniyle 1. derecede arkeolojik sit alanı özelliğini taşıyor. Kaleköy'e son derece zorlayıcı bir patikadan yaya olarak veya deniz yoluyla ulaşım sağlanabiliyor.

Türkiye'nin, yeşil ve mavinin tarihle buluştuğu ender güzelliklerinden Kaleköy'ün sakinleri de Kovid-19 ile mücadele sürecinde izole bir hayat yaşıyor.

Normalde bu mevsimde her gün onlarca teknenin uğradığı ancak salgın nedeniyle sessizliğin hakim olduğu Simena Antik Kenti, batık kent ve eşsiz koylarıyla dikkati çeken Kaleköy'ün sakinlerinin ihtiyaçları, Demre Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Sahil Güvenlik personeli, Kaymakamlık görevlisi ve muhtardan oluşan Vefa ekibi, yaş ortalaması oldukça yüksek olan Kaleköy sakinlerinin gıda ve ilaç gibi ihtiyaçlarını aldıktan sonra Üçağız Mahallesi'nden bazen Sahil Güvenlik botuna bazen de teknelere biniyor.

Yaklaşık 20 dakikalık bir deniz yolculuğunun ardından Kaleköy'e ulaşan ekip, ihtiyaçları sahiplerine ulaştırıyor. Vefa ekibini karşılarında görünce duygulanan yaşlılar, onlara teşekkür ediyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, talep etmeleri halinde Kaleköy'deki tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan ekip, diğer günlerde ise 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların taleplerine yanıt veriyor.

"Herkesin bir teknesi var"

Üçağız Mahallesi Muhtarı Durali Ali Çavuşoğlu, Kaleköy'de yaklaşık 200 kişinin yaşadığını, buraya, genelde denizden ulaşımın sağlandığını söyledi.

Karadan da patika yol bulunmasına rağmen zorlu olması nedeniyle tercih edilmediğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Normalde bu mevsimde burası çok kalabalık olurdu. Likya Yolu'nu yürüyen insanlar, kamp yapanlar buraya mutlaka gelirlerdi. Tekne turları da bölgede normalde bu mevsimde başlardı ama şu an kimseler yok. Önemli olan sağlık. Kaleköy'de yaşayan herkesin bir teknesi var. Normalde teknelerle Üçağız Mahallesi'ne gidip ihtiyaçlarını görüyorlar. 65 yaş üstü ve kronik hastalar ise Vefa Grubu'ndan destek istiyorlar. Devletimiz tekneyle de olsa onların yanında oluyor. Genelde ekmek ve ilaç istekleri oluyor. Burada hiç vaka görülmedi."

"Devletimiz bizi Kaleköy'de bile yalnız bırakmıyor"

Desteklerden faydalanan 70 yaşındaki Mustafa Tülü ise Kaleköy'de doğduğunu, hayatının burada geçtiğini anlattı.

İnsanların salgından önce de izole bir yaşam sürdüklerini anlatan Tülü, "Turizmin başlamasıyla insanlar buraya gelmeye başladı. Teknecilik yaparak geçimimizi sağladık. Salgının ardından evimize kapandık. Sağ olsun Vefa ekipleri ilaçlarımızı, ekmeğimizi getiriyor. Devletimiz bizi Kaleköy'de bile yalnız bırakmıyor." diye konuştu.

Kaleköy sakinlerinden 69 yaşındaki Sürcan Tülü de "Evde kal" çağrılarının ardından hiç dışarıya çıkmadıklarını belirterek, "En büyük mutluluğumuz evimizin penceresinden denizi izlemek. İhtiyaçlarımızı karşılayan ekiplere minnettarız." dedi.
Anadolu Ajansı
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