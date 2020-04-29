Fed faiz kararını açıkladı
|29 Nisan 2020 20:47
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Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası açıkladı. Banka faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bıraktı. Faiz kararı oy birliğiyle alındı.
Fed'den şu açıklamalar yapıldı:
-Sağlık krizi ekonomi, istihdam ve enflasyon üzerinde kısa vadede ağır baskı yaratacak.
-Sağlık krizi orta vadede ekonomik görünüme yönelik kayda değer riskler yaratacak.
-Gelecekteki politikaları belirlerken, global gelişmelerle birlikte ekonomik görünümü ve kamu sağlığına ilişkin gelecek bilgileri izleyeceğiz.
-Hazine kağıtları, konut ve ticari mortgage menkul kıymetleri almaya devam edeceğiz.
-Büyük miktarlı gecelik ve vadeli repo operasyonları sunmaya devam edeceğiz.
-ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçları kullanmaya bağlıyız.
-Koronavirüs salgını ekonomik aktivitede keskin düşüş ve işsizlikte artışa yol açtı.
-Zayıf talep ve ciddi şekilde düşük petrol fiyatları tüketici enflasyonunu aşağıda tutuyor.
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