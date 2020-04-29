1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu'na sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rapor geçmiş yıllarda olduğu gibi asılsız, kaynağı belirsiz, müphem iddialar içermekte; zorlama iddialarla münferit olayları dini özgürlüklerin ihlali gibi göstermeye çalışmaktadır" dedi.
 29 Nisan 2020 21:13
Yazdır
Türkiye'den ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu'na sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Rapor geçmiş yıllarda olduğu gibi asılsız, kaynağı belirsiz, müphem iddialar içermekte; zorlama iddialarla münferit olayları dini özgürlüklerin ihlali gibi göstermeye çalışmaktadır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu 2020 Yılı Raporu"nun Türkiye'ye ilişkin bölümü hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi. Yanlı ve temelsiz yaklaşım raporun inanılırlığına gölge düşürdüğünün altını çizen Aksoy, "ABD Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu tarafından, dini özgürlükler konusunda ABD yönetimine tavsiyelerde bulunmak amacıyla her yıl yayımlanan 'Uluslararası Dini Özgürlükler Raporları'nda Türkiye'ye ilişkin bölümlerin yanlı ve objektiflikten uzak bir dille kaleme alınması her yıl görmeye alıştığımız bir tablodur. Ancak, Komisyonun, bu yılki raporunda ülkemizi ABD Dışişleri Bakanlığının 'Dini özgürlükleri ağır şekilde ihlal eden veya ihlal edilmesine göz yuman ülkeler için belirlediği 'Özel Gözlem Listesi' için önermesi raporun arkasında yatan kasıtlı zihniyetin ve hangi odakların etkisiyle yazıldığının açık bir göstergesidir. Rapor geçmiş yıllarda olduğu gibi asılsız, kaynağı belirsiz, müphem iddialar içermekte; zorlama iddialarla münferit olayları dini özgürlüklerin ihlali gibi göstermeye çalışmaktadır. Bu yanlı ve temelsiz yaklaşım, raporun inanılırlığına gölge düşürmektedir. Ülkemizin dini azınlıklar için dahil, dini özgürlüklerin korunmasına verdiği önem Hükümet yetkililerimizce en üst düzeyde dile getirilmekte, makamlarımız vatandaşlarımızın dini özgürlüklerine zarar verilmesine müsaade etmeyeceklerini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Ermenileri Patriğine 24 Nisan 2020 tarihli mektubunda verdiği mesajlar bunun en güzel kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

FETÖ konusunda iletilen delillerin ciddiyetle incelemeye ve ABD'deki gerçek yüzünün ortaya çıkarılması konusunda etkin bir işbirliği yapmaya davet ettiklerini ifade eden Aksoy, "FETÖ'nün elebaşının raporda 'ABD'de yaşayan bir din adamı' olarak nitelendirilmesi ise, Türkiye'de demokrasiye yapılan hain darbe girişimini ve 251 masum vatandaşımızın şehit edilmesini bilerek görmezden gelmek demektir. ABD makamlarını, FETÖ konusunda ilettiğimiz delilleri ciddiyetle incelemeye ve bu örgütün ABD'deki gerçek yüzünün ortaya çıkartılması için etkin bir işbirliği yapmaya davet ediyoruz. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı alanı dahil, Suriye'nin kuzeyinde terörün her türlüsüyle mücadele etmektedir. Ülkemizin Suriye sınırından kaynaklanan meşru güvenlik kaygıları ve Barış Pınarı Harekatı'nın meşruiyeti, esasen 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Türkiye-ABD Ortak Açıklaması'yla da bizatihi ABD tarafından tanınmıştır. Hal böyleyken, Barış Pınarı Harekatı alanının 'işgal bölgesi' olarak nitelenmesi çelişkili ve tutarsız bir yaklaşımdır. Bu raporu hazırlayanlar öncelikle terör örgütü PKK/YPG'nin, etnik temizlik dahil, insanlığa karşı işlediği suçları ifşa etmelidir. Bu terör örgütü daha dün, Afrin'de aralarında çocukların da bulunduğu 60'tan fazla sivili katletmiştir. Komisyonun, dünya genelinde dini özgürlükleri tehdit eden trendlere yer vermesi beklenen bu raporunda İslam karşıtlığı, din temelli ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının batıda ve ABD'de yükselen artışı hakkında tek bir kelime bile etmemesi ise, raporun amacının dini özgürlükler ve hakların korunması olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Geçmişte de İslam'a karşı önyargıyla suçlanmış olan söz konusu komisyonun, bu raporu objektif kriterlerden ziyade, kendi temelsiz gündem ve önceliklerine göre Türkiye düşmanı odakların etkisiyle kaleme aldığı açıktır. Bu raporu hazırlayanlara aynaya bakmalarını ve özeleştiri yapmalarını tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı
29 Nisan 2020 22:03		 Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de tıbbı malzeme gönderilecek
29 Nisan 2020 21:34
Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü
29 Nisan 2020 21:08		 Kırklareli Valiliği'nden, 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
29 Nisan 2020 20:04
Canan Kaftancıoğlu, ifade öncesi yargıyı hedef aldı
29 Nisan 2020 19:08		 Bakan Koca: Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalık bağım yok
29 Nisan 2020 17:48
Karamollaoğlu'ndan, Ali Erbaş'a destek açıklaması
29 Nisan 2020 14:40		 Barış Yarkadaş'ın beyin yakan korona hesabı
29 Nisan 2020 13:07
Bakan Albayrak'tan fırsatçılara çok sert uyarı
29 Nisan 2020 12:43		 'Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından 6 kilogram et eksildi'
29 Nisan 2020 11:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı21:57 - Evde kumar oynayan 10 kişiye 39 bin lira ceza verildi21:51 - Açıklanan resmi rakamlar doğru mu?21:46 - Koronavirüs tedavisi Prof. Murat Dilmener yoğun bakımda21:40 - Twitter'da 14 yıllık bir özellik sona erdi! Fişini çektiler21:34 - Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de tıbbı malzeme gönderilecek21:28 - Sokağa çıkma yasağında dijital oyunlara büyük ilgi!21:23 - Yüksek tansiyon hastalarına 'sahur' uyarısı21:18 - 'İnsan psikolojisinin en büyük tehdidi bilgi kirliliği'21:13 - Türkiye'den ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu'na sert tepki
21:08 - Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü21:03 - DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı şekilde uyardık20:58 - Yasadışı bahis oynayan 17 kişiye 766 bin TL ceza20:53 - 7 bin 500 liraya çalışacak işçi bulamıyorlar!20:47 - Fed faiz kararını açıkladı20:41 - Eşeği traktöre bağlayıp sürükleyen kişiye 947 lira ceza20:36 - Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye 9 bin lira ceza kesildi20:29 - 38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
İşte Türkiye'nin normalleşme planı! 4 Mayıs'ta başlıyor, 4 aşamada bitecek
Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar devam edecek
Mahalle Mahalle koronavirüs risk haritası yayımlandı
Kontrol noktasından kaçan genci vuran polisin ifadesi
Son günlere göre vaka sayısı arttı
Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek
Fahrettin Koca: 7 bin 428 sağlık personeli virüse yakalandı
Leyla Gülüşken iddialara isyan etti
İhdas edilen 8.635 sözleşmeli pozisyonun üniversitelere göre dağılımı belli oldu
İsmail Koncuk: Zehra Selçuk kadar kayıtsız bakan görmedim
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hoşgörü 4
27.04.2020 insanlarin hunharca sokağa çıkması 3
ali el hemdan'ın vurulması 4
Hz.Muhammed 3
20'lik diş 1
kadir mısıroğlu 2
galatı meşhur 3
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 2
28.04.2020 imamoğlu'nun ölüm oranları açıklaması 1
geceye bir şiir bırak 1
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Pehlivnköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam