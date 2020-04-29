Güney Afrika Cumhuriyeti'ne de tıbbı malzeme gönderilecek
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin, TSK'ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağını açıkladı.
|29 Nisan 2020 21:34
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı, Covid-19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemelerinin, TSK'ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacağını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, TSK'ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacak" denildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak olan tıbbi yardım malzemeleri, TSK'ya ait A-400M tipi uçağımızla Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştırılacak.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2020
🇹🇷 🇿🇦 pic.twitter.com/qLY5QPdNWh
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı
29 Nisan 2020 22:03
|Türkiye'den ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu'na sert tepki
29 Nisan 2020 21:13
|Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü
29 Nisan 2020 21:08
|Kırklareli Valiliği'nden, 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
29 Nisan 2020 20:04
|Canan Kaftancıoğlu, ifade öncesi yargıyı hedef aldı
29 Nisan 2020 19:08
|Bakan Koca: Emrullah Gülüşken ile hiçbir akrabalık bağım yok
29 Nisan 2020 17:48
|Karamollaoğlu'ndan, Ali Erbaş'a destek açıklaması
29 Nisan 2020 14:40
|Barış Yarkadaş'ın beyin yakan korona hesabı
29 Nisan 2020 13:07
|Bakan Albayrak'tan fırsatçılara çok sert uyarı
29 Nisan 2020 12:43
|'Geçen ay asgari ücretlinin sofrasından 6 kilogram et eksildi'
29 Nisan 2020 11:25