Koronavirüs tedavisi Prof. Murat Dilmener yoğun bakımda

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Bölümü'nde görevli İç Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Murat Dilmener, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 30 gündür tedavi görüyor. Dilmener'in entübeden çıktığı ancak hala yoğun bakımda tutulduğu belirtildi.

''Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok"

Yoğun bakıma alındığında hakkında öldüğü haberleri çıkan Dilmener ve iki profesör için İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Şu anda, Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu, Prof. Dr. Selçuk Mercan ve Prof. Dr. Murat Dilmener hocalarımızın tedavileri sürüyor. Böyle bir vefat olayı yok. Sağlık durumlarında şu an için bir sıkıntı yok" demişti.

Entubeden cikti fakat trakeostomi islemi yapildi hala bilinci kapali. Durumunda malesef baska bir degisiklik yok. Alara Gencoglu (@alaragencoglu8) April 24, 2020

2 hafta önce kök hücre tedavisi uygulanmış

Dilmener'in torunu Alara Gencoğlu da, Dilmener'e 2 hafta önce kök hücre tedavisi uygulandığını söyledi.

500 bin liralık borç çıkarılmıştı

Dilmener'e , 2004 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, yoksul hastaları hukuka aykırı şekilde ücretsiz tedavi ettiği gerekçesiyle 135 profesör ile birlikte Maliye Bakanlığı tarafından soruşturma açılmıştı. Soruşturmada profesörlerden, toplam 3.5 milyon liralık tedavi masrafını ödemeleri istenmiş, Murat Dilmener'e de 500 bin liralık borç çıkarılmıştı.

Dava kapanmıştı

Hastanenin döner sermaye gelirleriyle zor durumda olan hastaları tedavi ettiğini söyleyen doktorlar konuyu yargıya taşımış, bunun üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. Maliye Bakanlığı konuyu Yargıtay'a taşımış, ancak Yargıtay, hocaların bu paraları fakir hastaların tedavisi için kullandıklarına kanaat getirerek davayı temyiz edip kapatmıştı.