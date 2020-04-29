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Açıklanan resmi rakamlar doğru mu?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Şevketoğlu:- "Pandemi vakalarının en yoğun olduğu hastanelerinden birinde çalışıyorum. Hastanedeki rakamlarımızın ortalaması resmi rakamlarla aynı. Dolayısıyla açıklanan resmi rakamlar doğrudur"
 29 Nisan 2020 21:51
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Açıklanan resmi rakamlar doğru mu?

Avrupa Pediatri Derneği (EPA-UNEPSA) liderliğinde Türk Pediatri Kurumu (TPK) ve çeşitli ülkelerden derneklerin ortaklaşa düzenlediği, "Farklı ülkeler, farklı yaklaşımlar: Covid-19 bize ne öğretti?" konulu panel online gerçekleştirildi.

Avrupa Pediatri Derneği (EPA-UNEPSA) Başkanı Dr. Massimo Pettoello Mantovani, salgında lokal yönetimin çok önemli olduğunu belirterek, "Avrupa'nın pandemi olarak duyurmakta gecikmesi maalesef bu sürece getirdi. Avrupa pandemiyi 14 Mart'ta duyurdu ama o zamana kadar yayılımda zaten gecikme fazlasıyla yaşanmıştı." dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Şevketoğlu ise Türkiye'nin salgınla ilgili zamanında tedbirler aldığını, Sağlık Bakanlığının Türkiye'deki tüm hastaneleri pandemi hastanesine dönüştürdüğünü anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin kayıplarla ilgili bir sorunu yok. İstanbul, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri ve salgının da merkezi. Pozitif vakaların yarısı İstanbul'da. Şu anda pandemi vakalarının en yoğun olduğu hastanelerinden birinde çalışıyorum. Hastanedeki rakamlarımızın ortalaması resmi rakamlarla aynı. Dolayısıyla açıklanan resmi rakamlar doğrudur."

- "İsrail'deki durum Türkiye'ye benziyor"

İsrail Pediatri Derneği Eski Başkanı Dr. Eli Somekh da İsrail'de 50 binden fazla vaka olduğu bilgisini paylaşarak vakalardaki yükselişin mart ayının sonuna doğru başladığını söyledi.

İsrail'deki durumun Türkiye'ye benzediğini kaydeden Dr. Somekh, "İsrail'de 208 ölüm oldu. Türkiye'deki duruma çok benziyor. Durumu ciddi olan hastalara baktığımızda, hastaların sayısının bu hafta düşmeye başladığını görüyoruz. Bir hafta önce önlemler hafifleşmeye başladı. Artık çocukların okula gidebilmesi konuşuluyor. Yarın hükümet karar verecek." ifadelerini kullandı.

- "İspanya'da ölümlerin 3'te 1'i Madrid'de"

Avrupa Birinci Basamak Çocuk Hastalıkları Konfederasyonu Başkanı (ECPCP) Doktor Angel Carrasco-Sanz ise İspanya'nın salgından en fazla etkilenen ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Carrasco-Sanz, "Madrid, İspanya'nın merkezinde yer alıyor. En fazla etkilenen yer ne yazık ki burası oldu. Ölümlerin 3'te 1'i Madrid'de gerçekleşti. Zirve, nisan ayında yaşandı. Şu an ise ölüm sayısı günlük olarak 300 olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fransız Ayakta Tedavi Pediatri Derneği'nden (AFPA) Doktor Andreas Werner de Fransa'da çok fazla yaşlı hastanın yaşamını yitirdiğini, gençlerden vefat edenlerin ise daha çok Paris'e yakın bölgelerde görüldüğünü bildirdi.

Werner, "Yoğun bakım yataklarının doluluk oranları yüzde 100 doldu. Koronavirüsün artmasıyla biz de birkaç gün içerisinde hastane inşa etmek zorunda kaldık, yoğun bakım yatağını artırmak için." dedi.

Brown Üniversitesi Afet, Tıbbi ve Acil Durum Hazırlık Alpert Tıp Fakültesi Direktörü Prof. Dr. Selim Suner, ABD'deki güncel bilgiler hakkında şunları söyledi:

"ABD'de şu an vaka sayısı 1 milyonu geçti, ölüm ise yaklaşık 60 bin. Ancak yeni bildirilen ölümlere bakarsak belki de bir azalmaya doğru gidecek. ABD'deki dağılıma bakacak olursak bölgeden bölgeye çok değişiyor. Şu anda ABD'deyi oluşturan eyaletleri düşünürsek hem sosyal mesafeye hem de hastanede yatmaya yönelik çok farklı yaklaşımlar var. ABD'de bazı sıcak noktalar var, bu noktalarda olgu vakası çok yükseliyor. Bazı eyaletlerde tedavi başarılı olurken, Teksas gibi eyaletlerde yüksek sayıda test yapılmadığını görüyoruz."
Anadolu Ajansı
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