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Koronavirüs çocuklarda Kawasaki hastalığına mı yol açıyor!

İngiltere'nin koronavirüs hastası birçok çocukta tespit ettiği yeni hastalık korku yarattı.
 29 Nisan 2020 22:42
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Koronavirüs çocuklarda Kawasaki hastalığına mı yol açıyor!

İngiltere'nin koronavirüs hastası birçok çocukta tespit ettiği yeni hastalık korku yarattı.

Kovid-19'un çocukları daha az etkilediği bilinirken bu yeni hastalık endişeleri artırırken, anne babalar bu hastalığın ne olduğunu araştırmaya başladı.

Peki, Kawasaki hastalığı nedir? Nasıl tespit edilir? Belirtileri nasıldır? Koronavirüs tetikliyor olabilir mi? Bulaşıcı mı? Tüm bu soruların yanıtlarını Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezar açıkladı.

Memurlar.Net
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