Göle izinsiz balık bırakan ABD'liye 10 bin lira ceza
|29 Nisan 2020 22:24
|Yazdır
Konya'da, bir otelde kalan ABD vatandaşı Chesterr Juall, bir taksi ile Beyşehir Gölü'ne giderken, taksi sürücüsünden yol üzerinde bulunan Altınapa Baraj Gölü kenarında durmasını istedi.
Sürücü, Chesterr Juall'ın dediğini yaparak aracı baraj kenarında durdurdu. Chesterr Juall, sırt çantasından çıkardığı bir naylon içerisinde bulunan ve türü belli olmayan kırmızı renkteki balıkları barajın sularına bıraktı. Bu sırada taksi sürücüsü de Chesterr Juall'ın balıkları baraj sularına bırakırken ki görüntülerini sosyal medya üzerinde canlı yayın yaparak takipçileriyle paylaştı.
Sürücünün bir arkadaşı ise bu anları görüp, durumu Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu'na bildirdi. Federasyon yetkililerinin ihbarı üzerine videoyu inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Chesterr Juall'ın barajdaki balıklar için biyolojik bir çalışma yapmış olabileceğinden, virüs veya mikrop bulaştırmasından şüphelenip, polis eşliğinde Chesterr Juall'ın kaldığı otele gitti. Chesterr Juall'a barajda izinsiz balıklandırma yapmaktan adli işlem yapılırken, 10 bin lirada idari para cezası kesildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|En yoğun mesaiyi onlar yapıyor: Ambulansl ekipleri
29 Nisan 2020 23:26
|Karantinaya alınan 34 bininin gözlem süresi tamamlandı
29 Nisan 2020 23:11
|Karantinadan kaçan vatandaşa 3 bin 150 lira ceza
29 Nisan 2020 23:00
|PTT, ATM'lerinden günlük para çekme limiti artırıldı
29 Nisan 2020 22:18
|Evde kumar oynayan 10 kişiye 39 bin lira ceza verildi
29 Nisan 2020 21:57
|Yasadışı bahis oynayan 17 kişiye 766 bin TL ceza
29 Nisan 2020 20:58
|Eşeği traktöre bağlayıp sürükleyen kişiye 947 lira ceza
29 Nisan 2020 20:41
|Kaçak tıraşa suçüstü! Üç kişiye 9 bin lira ceza kesildi
29 Nisan 2020 20:36
|'Vefa ekibi' Kaleköy sakinlerinin ihtiyaçlarını tekneyle ulaştırıyor
29 Nisan 2020 20:19
|Antalya'da kumar baskını; 15 kişiye 71 bin 880 lira ceza
29 Nisan 2020 20:14