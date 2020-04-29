Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için başsağlığı mesajı
|29 Nisan 2020 22:36
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Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için başsağlığı diledi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Güneş'in, Tunceli'deki Munzur Çayı'nda 17 Mart'ta, operasyon öncesi tatbikat esnasında botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düştüğü ve naaşına bugün ulaşılabildiği belirtildi.
Açıklamada, "Tunceli Jandarma Arama Kurtarma Timinde görevli kahraman silah arkadaşımız Şehit Uzman Jandarma Çavuş Yılmaz Güneş'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yüce Türk milletine başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Şehit Güneş için yarın ikindi vakti, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılınacak.
Başımız sağ olsun.🇹🇷 pic.twitter.com/rt6LluUzSHT.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) April 29, 2020
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