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MEB, idari izin yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 'İdari iznin uzatılmasıyla ilgili resmi yazı Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ilimize gönderilmiştir.' dedi.
 29 Nisan 2020 22:48
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MEB, idari izin yazısını illere gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 'İdari iznin uzatılmasıyla ilgili resmi yazı Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ilimize gönderilmiştir.' dedi.

İşte 81 ilimize gönderilen resmi yazı;

Memurlar.Net
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