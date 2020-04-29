MEB, idari izin yazısını illere gönderdi
Milli Eğitim Bakanlığı MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, 'İdari iznin uzatılmasıyla ilgili resmi yazı Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ilimize gönderilmiştir.' dedi.
|29 Nisan 2020 22:48
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