MEB, idari izin yazısını illere gönderdi

MAHALLE MAHALLE KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YAYIMLANDI Sağlık Bakanlığı yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor.