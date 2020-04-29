Karantinadan kaçan vatandaşa 3 bin 150 lira ceza
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde karantinadan kaçarak başka bir köye geçen bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
|29 Nisan 2020 23:00
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde karantinadan kaçarak başka bir köye geçen bir kişiye 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünün karantinaya alınmasının ardından köyden kaçak yolları kullanarak başka bir köye kaçan A.İ. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Karantinadan kaçan A.İ'ye, 3 bin 150 lira idari para cezası kesilirken, jandarma eşliğinde köye tekrar götürüldü.
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