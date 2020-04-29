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Karantinaya alınan 34 bininin gözlem süresi tamamlandı

AFAD:- "Bugünden itibaren gözlem süreci tamamlanan tüm vatandaşlarımızın memleketlerine ulaşımı ücretsiz sağlanacaktır"
 29 Nisan 2020 23:11
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Karantinaya alınan 34 bininin gözlem süresi tamamlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yurtlarda karantinaya alınan 63 bin kişiden 34 bininin tahliye edildiğini bildirdi.

AFAD'ın Twitter hesabından, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışından getirilerek AFAD koordinasyonunda 77 ildeki yurtlarda misafir edilen 63 bin vatandaştan 34 bininin 14 günlük gözlem süresini tamamladığı belirtildi.

29 bin vatandaşın yurtlardaki gözlem sürecinin ise devam ettiği vurgulanan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, gözlem süreci tamamlanan öğrencilerimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın memleketlerine ulaşımı, bugüne kadar bedelsiz sağlanmaktaydı. Yapılan çalışma ile bugünden itibaren tüm vatandaşlarımızın memleketlerine ulaşımı ücretsiz sağlanacaktır."
Anadolu Ajansı
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