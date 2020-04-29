Askeri helikopter kayboldu! Türk firkateynleri intikal etti
Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi'nde NATO askeri helikopteri kayboldu.
|29 Nisan 2020 23:15
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Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi'nde NATO askeri helikopteri kayboldu.
Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2'nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi'nde kaybolduğunu duyurdu.
Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi.
Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.
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