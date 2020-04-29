Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana ağırlıklı olarak yaşlıları ölümcül noktada etkilediği biliniyordu.

Hatta Çin'den gelen rakamlar içinde 9 yaşına kadar hiç çocuk kaybı da yoktu. Ancak son zamanlarda gelen haberler koronavirüsün çocuklarda da ölümcül sonuçları olabileceğini gösterdi.

Peki, bunun sebebi ne? Koronavirüs mutasyon mu geçirdi? Çocuklar tehlike altında mı? Enfeksiyon Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. İftihar Köksal anlattı ve asıl tehlikeye dikkat çekti.