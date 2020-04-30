30 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
|30 Nisan 2020 00:01
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1- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonom başkanlığında gerçekleştirilecek haftalık bilgilendirme toplantısına video konferans yöntemiyle katılarak Türkiye'nin tecrübelerini paylaşacak.
(Ankara/13.30)
EKONOMİ
1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı"nı bankanın internet sitesi üzerinden ve resmi Twitter, YouTube hesaplarından canlı olarak yayınlayacak. TCMB Başkanı Murat Uysal toplantıda sunum yapacak.
(İstanbul/10.30)
2- TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni açıklayacak.
(Ankara/14.00)
3- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
4- TÜİK, mart ayı hizmet üretici fiyat endeksini, dış ticaret ve motorlu kara taşıtları ile bu yılın ocak-mart dönemine ilişkin turizm istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
GÜNCEL
1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor.
2- Türk Kızılay, Ermeni cemaatine mensup ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yapacak.
(İstanbul/12.00)
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