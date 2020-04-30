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Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.
 30 Nisan 2020 00:34
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Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 200 bin 414'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 1 milyon 55 bin 303 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 236 bin 899 ile İspanya, 203 bin 591 ile İtalya, 167 bin 518 ile Fransa, 165 bin 221 ile İngiltere, 161 bin 173 ile Almanya, 117 bin 589 ile Türkiye, 99 bin 399 ile Rusya ve 93 bin 657 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 858 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (78 bin 162), Kanada (51 bin 231), Belçika (47 bin 859), Hollanda (38 bin 802), Peru (33 bin 931), Hindistan (33 bin 62), İsviçre (29 bin 407), Portekiz (24 bin 505), Ekvador (24 bin 258), Suudi Arabistan (21 bin 402), İsveç (20 bin 302), İrlanda (20 bin 253), Meksika (16 bin 752), İsrail (15 bin 782), Singapur (15 bin 641), Pakistan (15 bin 525), Avusturya (15 bin 402), Şili (14 bin 885), Japonya (13 bin 736), Belarus (13,181), Polonya (12 bin 640), Katar (12,564), Romanya (11,978), BAE (11,929) ve Güney Kore (10 bin 761)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 227 bin 270 kişi hayatını kaybetti, virüs bulaşan 995 bin 405 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 1 milyon 984 bin 149 aktif enfekte kişi bulunuyor.
Anadolu Ajansı
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