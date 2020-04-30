399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
|30 Nisan 2020 00:55
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Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesi, 29 Kasım 2019 tarihinde, 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan ve memuriyete girişlerde "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" yapılmasını öngören hükmü, güvenlik soruşturmasında dikkate alınması gereken hususların nelerden oluştuğu kanunda gösterilmediğinden, iptal etmişti.
Memurlar.net'te 9 aralık 2019 tarihinde yayımlanan haberde, bu kararın sadece 657'e tabi memur alımlarını kapsadığı, 399 sayılı KHK kapsamında çalışan sözleşmeli personel alımlarını kapsamadığına yer verilmişti. Çünkü, AYM henüz o tarihte, 399'da yer alan düzenlemenin iptal istemini görüşmemişti.
Anayasa Mahkemesi 19 Mart'ta görüştüğü dosyaya dair kararını verdi ve karar 30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesine kararına göre, 657 sayılı Kanunda yer alan hükümden sonra 399 sayılı KHK'da yer alan güvenlik soruşturması düzenlemesi de iptal edilmiştir.
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