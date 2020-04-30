1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili yönetmelik değişikliği yapacağız

CNN Türk canlı yayınında "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge" programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Yönetmelik ve mevzuat gereği biz sınav yapmak, not vermek zorundayız. Okulların açık olması durumuna göre yapılmış yönetmelik var ve biz o yönetmeliğin gereğini yapmıyoruz. Sınav, ölçme değerlendirme yapmak, okullardaki faaliyetleri yürütmek gerekiyor ama koronavirüs nedeniyle bunları yapmıyoruz. Bizim mevzuat tedbiri almamız gerekiyor. Yönetmelikte olağanüstü şartlara uygun bir değişiklik yapmamız gerekiyor, zamanı şimdi geldi. Bir yönetmelik çıkacak, bu yönetmelik hukuken çıkmak zorunda." dedi.
 30 Nisan 2020 01:07
Yazdır
Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili yönetmelik değişikliği yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin, "Çocukları riske atacak hiçbir kararı almayız. Riskin olmadığı, etkili, uygun tarih ne ise ona da karar verilir, velilerimiz hiç merak etmesin." dedi.

Selçuk, CNN Türk canlı yayınında "Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge" programına katılarak soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ailelere önerilerinin sorulması üzerine Selçuk, her çocuğa özel yaklaşım sergilenmesi gerektiğine işaret etti. Ziya Selçuk, ailelerin çocuklarla ilişkisinin de önemli olduğunu vurguladı.

"Mesele eve kapanmış olmak değil, mesele düzgün program yapmak." ifadesini kullanan Selçuk, yaşanan süreçte öğrencilere yönelik günlük program önerilerinin yayınlandığını, bu programın da televizyon ve Eğitim Bilişim Ağı'ndaki (EBA) eğitim saatleriyle ilişkili planlandığını dile getirdi.

"Yasak" bakış açısıyla bir yere varılamayacağına dikkati çeken Selçuk, "Çocuklar, ne tamamen serbest bırakılmalı ne de küçük bir çember çizip ona sıkıştırılmalı. Önemli olan geniş bir çember çizmek, çocuğa bu çemberin içinde istediği şekilde hareket edebileceğini söylemektir." ifadesini kullandı. Selçuk, sınırı olmayan çocuğun kişiliğinin gelişmeyeceğini vurguladı.

Uzaktan eğitimle ilgili soru üzerine Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı vizyon belgesinde, uzaktan eğitimin güçlendirilmesine, eğitim sisteminin karma modele doğru yönlendirilmesine yönelik çalışmaların da bulunduğunu hatırlattı.

EBA'yla ilgili çalışmaların yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) önce olduğunu bildiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Orta vadede şunu göreceksiniz: Bir lise öğrencisi bütün derslerini sınıfta almak zorunda değil. ABD'den, Kanada'dan, Almanya'dan, Türkiye'den uzaktan ders alır, o da bizim akredite ettiğimiz dersse biz onu kredilendirir ve çocuğun notuna sayarız. Türkiye, böyle bir yere doğru gidiyor. Amacımız şu, bir çocuk günde 8 saat ders alır, 5-10 dakikalık teneffüslerle sürekli akademik bilgi alırsa çocuklar derinleşemezler, sosyal faaliyetlere vakit ayıramazlar. Arkadaşlarıyla sosyal sorumluluk projelerini yapamazlar. Çocuklara okulda zaman tanımak lazım, sürekli akademik dersle biz bir yere varamayız."

Uzaktan eğitimin, öğrencilerin derinleşmesine de katkı sağlayacağını dile getiren Selçuk, öğrencilerin artık uluslararası dersler, sertifikalar alması gerektiğini bildirdi.

Selçuk, Kovid-19 sonrası, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin motivasyonunun artırılmasına, öğretmen eğitimine yönelik yapılacaklarla ilgili de planlamalara gidildiğini aktardı.

- "LGS'de bütün senaryoyu çalıştık"

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Selçuk, LGS'yle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamada bulunacağını belirttiğini hatırlattı. Ziya Selçuk, bu konunun Sağlık ve İçişleri bakanlıklarını da ilgilendiren, görüş alışverişlerine bağlı üst bir mesele olduğunu dile getirdi.

Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sağlık Bakanlığıyla bu konuda bir toplantı yaptık. Bizim elimizde bir işlem tablosu var. Bir öğrenci sabah evinden nasıl çıkacak, kiminle çıkacak, yoldaki süreç nasıl işleyecek, okula girişteki düzen nasıl olacak, giriş kapısından, sınıfa nasıl girilecek, sınıfta oturma düzeni nasıl olacak? Temizlikle, dezenfeksiyonla iligili süreç nasıl işleyecek? Çocuğun masasına ne konulacak? Bütün bunların senaryosunu çalıştık. Çocukları riske atacak hiçbir kararı almayız. Riskin olmadığı, etkili, uygun tarih ne ise ona da karar verilir, velilerimiz hiç merak etmesin."

Çocukların motivasyonu düşünüldüğü için sınavda yüz yüze eğitim dışındaki içeriklerden soru sorulmamasına karar verildiğine dikkati çeken Selçuk, LGS konusunda problem çıkmaması için her türlü hazırlığın yapıldığını vurguladı.

Uzaktan eğitimle ilgili soru üzerine Selçuk, uluslararası platformlarda toplantılar düzenlendiğini, Türkiye'nin bu konudaki tedbirlerinin uluslararası makalelere dönüştürülmesi için çalışma yapıldığını bildirdi. Selçuk, internet ve televizyon tabanlı eğitimle ilgili Türkiye'nin yaptıklarının dünya ülkeleriyle paylaşıldığını anlattı.

Sınıf geçmenin nasıl olacağına yönelik açıklamalarının hatırlatılmasının ardından Selçuk, şunları kaydetti:

"Yönetmelik ve mevzuat gereği biz sınav yapmak, not vermek zorundayız. Okulların açık olması durumuna göre yapılmış yönetmelik var ve biz o yönetmeliğin gereğini yapmıyoruz. Sınav, ölçme değerlendirme yapmak, okullardaki faaliyetleri yürütmek gerekiyor ama koronavirüs nedeniyle bunları yapmıyoruz. Bizim mevzuat tedbiri almamız gerekiyor. Yönetmelikte olağanüstü şartlara uygun bir değişiklik yapmamız gerekiyor, zamanı şimdi geldi. Bir yönetmelik çıkacak, bu yönetmelik hukuken çıkmak zorunda.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB, idari izin yazısını illere gönderdi
29 Nisan 2020 22:48		 MEB, telafi eğitimlerinde illere özel ulusal model hazırlıyor
29 Nisan 2020 14:47
Hangi meslek lisesi ne üretiyor?
29 Nisan 2020 14:31		 MEB, okullardaki özel hesapların kapatılması ve hazineye gelir kaydedilmesini istedi
29 Nisan 2020 12:00
Telafi eğitimlerinden sınav olmayacak, tüm öğrenciler üst sınıfa geçecek
29 Nisan 2020 11:05		 MEB'in 23 Nisan Şarkı Yarışması'nın sonuçları belli oldu
28 Nisan 2020 14:17
'EBA'yı kullanan öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı'
28 Nisan 2020 11:53		 Lise öğrencileri için 2. soru destek paketi
27 Nisan 2020 11:53
MEB, şube müdürü rotasyonunu yapacağını açıkladı
26 Nisan 2020 22:39		 'Özelim Eğitimdeyim' mobil uygulamamızda çok çeşitli içerikler hazırladık'
25 Nisan 2020 13:06
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:07 - Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili yönetmelik değişikliği yapacağız00:55 - 399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı00:41 - Yargıdaki başvuru sürelerinin uzatılmasına dair karar yayımlandı00:40 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:34 - Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı00:04 - Anayasa Mahkemesi 20 iptal başvurusunu görüşecek00:01 - 30 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:43 - Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?23:37 - Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları23:31 - 2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama
23:26 - En yoğun mesaiyi onlar yapıyor: Ambulans ekipleri23:21 - Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı23:11 - Karantinaya alınan 34 bininin gözlem süresi tamamlandı23:06 - Bakan Koca'ya bin yıllık ceviz ağacından özel baston23:00 - Karantinadan kaçan vatandaşa 3 bin 150 lira ceza22:54 - Koronavirüsü yenen İlçe Nüfus Müdürü taburcu oldu22:48 - MEB, idari izin yazısını illere gönderdi22:42 - Koronavirüs çocuklarda Kawasaki hastalığına mı yol açıyor!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi 20 iptal başvurusunu görüşecek
Yargıdaki başvuru sürelerinin uzatılmasına dair karar yayımlandı
399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
30 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili yönetmelik değişikliği yapacağız
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
galatı meşhur 3
söz öbeği 2
kadir mısıroğlu 1
okulların 1 haziran'a kadar ertelenmesi 3
Gündemi sözlükten takip etmek 3
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 2
şu an çalan şarkı 1
ali el hemdan'ın vurulması 4
isveç'e ambulans uçağı gönderilmesi 2
SON İLANLAR
Horasan Belediyesi İşçi Alım İlanı
Pehlivnköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Aydın Arya Turistik 1 İşçi Alacak
İzmir İzenerji 37 İşçi Alacak
Erzincan kemaliye Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın İncirbel 6 İşçi Alacak
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Erzurum Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam