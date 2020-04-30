Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz
|30 Nisan 2020 01:36
|Yazdır
İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, eşcinsel dayatmalara karşı bir açıklama yaptı. Diyanetin tavrını doğru bulduğunu söyleyen Perinçek, milleti ayakta tutan bütün değerlerin yıkıma uğratılmak istediğini belirtti ve bu konuda açıklama yapmayan CHP'yi eleştirerek "eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz" dedi.
İşte Doğu Perinçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama
1. "Eşcinsel çocuklar, lezbiyen çocuklar, travesti çocuklar" diye bir pankart yapan CHP'li Kadıköy ve Şişli Belediyelerinin Kent Konseyleri cinayet işlemektedir. Bu geleceğimize yönelik bir cinayettir. CHP Genel Merkezi'nden ses yok. Onların da bir tavır alması lazım.
2. ABD'nin küreselleşme döneminde, 1980'den sonra Türk toplumuna mezhepsel etnik kimliklerle birlikte uyuşturucu, fuhuş, intihar ve eşcinsellik dayatıldı. Bu, topluma karşı bir cinayettir.
3. Eşcinselliği insan hakkı olarak göstermek hatta bunu çocuklara kadar indirgemek, ABD'nin küreselleşme döneminde dünyaya dayattığı, milleti ayakta tutan bütün değerleri yıkıma uğratma girişimidir.
4. Vatan Partisi olarak bunu mahkum ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün aldığı tavrı doğru buluyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklaması da çok yerindedir. Ankara Barosu'nun kışkırtmalarına gelmemişlerdir.
5. Diyanet İşleri Başkanımız, kaynak olarak dini gösteriyor, dini göstermesi yerindedir. Ben de kaynak olarak milli kültürümüzü, milli ahlakımızı gösteriyorum. Son günlerde giderek artan "Diyanet düşmanlığına" karşı çıkıyoruz.
6. Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, modernlikle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur. Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz.
7. Atatürk'e baktığımızda, "kadın erkek el ele verecek sağlıklı bir toplum olacak" bunu görürüz. 15 yaşından küçük çocukların imam nikahı ile evlenmesine karşıyız, doğru, fakat 15 yaşından küçük çocuklarımızı zorbalıklarla, tecavüzlerle eşcinsel hale getirmelerine de karşıyız.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye bir ülkeye daha tıbbi yardım paketi gönderiyor
30 Nisan 2020 01:34
|30 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2020 00:01
|2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama
29 Nisan 2020 23:31
|Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için başsağlığı mesajı
29 Nisan 2020 22:36
|Türkiye, Fransız senatörün yardım talebini geri çevirmedi
29 Nisan 2020 22:13
|Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı
29 Nisan 2020 22:03
|Türkiye'den ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu'na sert tepki
29 Nisan 2020 21:13
|Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü
29 Nisan 2020 21:08
|Kırklareli Valiliği'nden, 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
29 Nisan 2020 20:04
|Canan Kaftancıoğlu, ifade öncesi yargıyı hedef aldı
29 Nisan 2020 19:08