1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz

İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, CHP'yi açıklama yapmadığı için eleştirdi ve "Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz." dedi.
 30 Nisan 2020 01:36
Yazdır
Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz

İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, eşcinsel dayatmalara karşı bir açıklama yaptı. Diyanetin tavrını doğru bulduğunu söyleyen Perinçek, milleti ayakta tutan bütün değerlerin yıkıma uğratılmak istediğini belirtti ve bu konuda açıklama yapmayan CHP'yi eleştirerek "eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz" dedi.

İşte Doğu Perinçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

1. "Eşcinsel çocuklar, lezbiyen çocuklar, travesti çocuklar" diye bir pankart yapan CHP'li Kadıköy ve Şişli Belediyelerinin Kent Konseyleri cinayet işlemektedir. Bu geleceğimize yönelik bir cinayettir. CHP Genel Merkezi'nden ses yok. Onların da bir tavır alması lazım.

2. ABD'nin küreselleşme döneminde, 1980'den sonra Türk toplumuna mezhepsel etnik kimliklerle birlikte uyuşturucu, fuhuş, intihar ve eşcinsellik dayatıldı. Bu, topluma karşı bir cinayettir.

3. Eşcinselliği insan hakkı olarak göstermek hatta bunu çocuklara kadar indirgemek, ABD'nin küreselleşme döneminde dünyaya dayattığı, milleti ayakta tutan bütün değerleri yıkıma uğratma girişimidir.

4. Vatan Partisi olarak bunu mahkum ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün aldığı tavrı doğru buluyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklaması da çok yerindedir. Ankara Barosu'nun kışkırtmalarına gelmemişlerdir.

5. Diyanet İşleri Başkanımız, kaynak olarak dini gösteriyor, dini göstermesi yerindedir. Ben de kaynak olarak milli kültürümüzü, milli ahlakımızı gösteriyorum. Son günlerde giderek artan "Diyanet düşmanlığına" karşı çıkıyoruz.

6. Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, modernlikle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur. Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz.

7. Atatürk'e baktığımızda, "kadın erkek el ele verecek sağlıklı bir toplum olacak" bunu görürüz. 15 yaşından küçük çocukların imam nikahı ile evlenmesine karşıyız, doğru, fakat 15 yaşından küçük çocuklarımızı zorbalıklarla, tecavüzlerle eşcinsel hale getirmelerine de karşıyız.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye bir ülkeye daha tıbbi yardım paketi gönderiyor
30 Nisan 2020 01:34		 30 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2020 00:01
2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama
29 Nisan 2020 23:31		 Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için başsağlığı mesajı
29 Nisan 2020 22:36
Türkiye, Fransız senatörün yardım talebini geri çevirmedi
29 Nisan 2020 22:13		 Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı
29 Nisan 2020 22:03
Türkiye'den ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu'na sert tepki
29 Nisan 2020 21:13		 Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü
29 Nisan 2020 21:08
Kırklareli Valiliği'nden, 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması
29 Nisan 2020 20:04		 Canan Kaftancıoğlu, ifade öncesi yargıyı hedef aldı
29 Nisan 2020 19:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
02:40 - Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı02:30 - Kızılay'dan çok acil duyuru: Kan stoklarımız tükendi02:15 - Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti01:36 - Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz01:34 - Türkiye bir ülkeye daha tıbbi yardım paketi gönderiyor01:07 - Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili yönetmelik değişikliği yapacağız00:55 - 399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı00:41 - Yargıda süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi00:40 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar00:34 - Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı
00:04 - Anayasa Mahkemesi 20 iptal başvurusunu görüşecek00:01 - 30 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları23:43 - Koronavirüs mutasyon mu geçirdi?23:37 - Türk sağlık sisteminin havadaki kahramanları23:31 - 2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama23:26 - En yoğun mesaiyi onlar yapıyor: Ambulans ekipleri23:21 - Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı23:11 - Karantinaya alınan 34 bininin gözlem süresi tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
Anayasa Mahkemesi 20 iptal başvurusunu görüşecek
Yargıda süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi
Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili yönetmelik değişikliği yapacağız
Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz
Türkiye bir ülkeye daha tıbbi yardım paketi gönderiyor
30 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kızılay'dan çok acil duyuru: Kan stoklarımız tükendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir imamın 20 kişinin eczane borcunu ödemesi 2
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 1
eski efsane reklamlar 2
Gündemi sözlükten takip etmek 3
türkiye'nin abd'ye tıbbi malzeme yardımı yapması 2
hoşgörü 4
ali el hemdan'ın vurulması 4
aamir khan'ın ihtayç sahiplerine yaptığı yardım 1
27.04.2020 pentagon'un ufo videosu yayınlaması 2
ekmek kokusu 3
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam