Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz

İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek, eşcinsel dayatmalara karşı bir açıklama yaptı. Diyanetin tavrını doğru bulduğunu söyleyen Perinçek, milleti ayakta tutan bütün değerlerin yıkıma uğratılmak istediğini belirtti ve bu konuda açıklama yapmayan CHP'yi eleştirerek "eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz" dedi.

İşte Doğu Perinçek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama

1. "Eşcinsel çocuklar, lezbiyen çocuklar, travesti çocuklar" diye bir pankart yapan CHP'li Kadıköy ve Şişli Belediyelerinin Kent Konseyleri cinayet işlemektedir. Bu geleceğimize yönelik bir cinayettir. CHP Genel Merkezi'nden ses yok. Onların da bir tavır alması lazım.

2. ABD'nin küreselleşme döneminde, 1980'den sonra Türk toplumuna mezhepsel etnik kimliklerle birlikte uyuşturucu, fuhuş, intihar ve eşcinsellik dayatıldı. Bu, topluma karşı bir cinayettir.

3. Eşcinselliği insan hakkı olarak göstermek hatta bunu çocuklara kadar indirgemek, ABD'nin küreselleşme döneminde dünyaya dayattığı, milleti ayakta tutan bütün değerleri yıkıma uğratma girişimidir.

4. Vatan Partisi olarak bunu mahkum ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül'ün aldığı tavrı doğru buluyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun açıklaması da çok yerindedir. Ankara Barosu'nun kışkırtmalarına gelmemişlerdir.

5. Diyanet İşleri Başkanımız, kaynak olarak dini gösteriyor, dini göstermesi yerindedir. Ben de kaynak olarak milli kültürümüzü, milli ahlakımızı gösteriyorum. Son günlerde giderek artan "Diyanet düşmanlığına" karşı çıkıyoruz.

6. Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, modernlikle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur. Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz.

7. Atatürk'e baktığımızda, "kadın erkek el ele verecek sağlıklı bir toplum olacak" bunu görürüz. 15 yaşından küçük çocukların imam nikahı ile evlenmesine karşıyız, doğru, fakat 15 yaşından küçük çocuklarımızı zorbalıklarla, tecavüzlerle eşcinsel hale getirmelerine de karşıyız.