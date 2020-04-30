Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
|30 Nisan 2020 02:15
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2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun ek 6. maddesinin, 2017 yılında şu fıkra eklenmiştir.
"Polis, sanal ortamda işlenen suçlarda, yetkili Cumhuriyet başsavcılığının tespiti amacıyla, internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşmaya, sanal ortamda araştırma yapmaya yetkilidir. Erişim sağlayıcıları, yer sağlayıcıları ve içerik sağlayıcıları talep edilen bu bilgileri kolluğun bu suçlarla mücadele için oluşturduğu birimine bildirir."
Bu kanun hükmü, polise sanal ortamdaki suçlar için, Cumhuriyet savcısının talimatı olmaksızın, İnternet abonelerinin kimlik bilgilerine ulaşma imkanı sağlamaktadır.
Anayasa mahkemesi, polis verilen bu yetkinin, zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmemesi nedeniyle iptaline karar vermiştir. Karar oybirliğiyle alınmıştır. AYM kararı için tıklayınız.
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