Kızılay'dan çok acil duyuru: Kan stoklarımız tükendi
Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir açıklama yaparak "kan stoklarının kritik seviyenin altına" düştüğünü duyurdu.
|30 Nisan 2020 02:30
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Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte o açıklama
ÇOK ACİL DUYURU-- Rt Lütfen
Yurt genelinde KAN stoklarımız KRİTİK seviyenin altına düştü
#COVID19 Salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var
Size en yakınKan damlasıbağış noktası için tıklayınız.
https://kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari/
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