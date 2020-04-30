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Kızılay'dan çok acil duyuru: Kan stoklarımız tükendi

Kızılay Başkanı Kerem Kınık bir açıklama yaparak "kan stoklarının kritik seviyenin altına" düştüğünü duyurdu.
 30 Nisan 2020 02:30
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Kızılay'dan çok acil duyuru: Kan stoklarımız tükendi

Kızılay Başkanı Kerem Kınık sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İşte o açıklama

ÇOK ACİL DUYURU-- Rt Lütfen

Yurt genelinde KAN stoklarımız KRİTİK seviyenin altına düştü

#COVID19 Salgını ve Ramazan nedeni ile düşen bağışlar stoklarımızı eritti. Hastalarımız için desteğinize ihtiyacımız var

Size en yakınKan damlasıbağış noktası için tıklayınız.
https://kanver.org/KanHizmetleri/KanBagisiNoktalari/
Memurlar.Net
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