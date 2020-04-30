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Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk market şubesinin Etimesgut'ta açıldığını duyurdu.
 30 Nisan 2020 02:40
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Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı

Ankara'da 24 yıl sonra yeniden market açıldı. 1996 yılında Melih Gökçek tarafından Belçar adıyla açılan marketler, daha sonra ekonomik gerekçelerle kapatılmıştı.

2019 yılında göreve gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, verdiği sözlere sahip çıktığını duyurarak, ilk Başkent Market'in Etimesgut'ta açıldığını belirtti.

Yapılan açıklamada "Başkent Market'te ekmekten süte, tatlıdan ete belediyenin ürettiği veya kooperatiflerden elde edilen bir çok gıda ürünü satılıyor." denildi.

Memurlar.Net - Özel

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