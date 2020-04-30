Wall Street Journal: ABD'de 100 bin ek ceset torbası satın alındı
ABD yönetiminin, koronavirüs salgınında 'en kötü senaryoya' yapılan hazırlıklar kapsamında ek 100 bin ceset torbası daha satın aldığı belirtildi.
|30 Nisan 2020 03:07
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Wall Street Journal'in haberine göre, toplam maliyeti 5.1 milyon dolar olan sipariş Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından yapıldı. Tedarikçinin Kaliforniya Eyaleti'nde bulunan küçük bir şirketin olduğu ifade edilirken ceset torbalarının 4 Mayıs'a kadar teslim edilmesi gerekiyor.
FEMA temsilcisi, kurumun salgının başından beri "en kötü senaryoya" hazırlandığını belirterek, "FEMA, en kötü senaryoda talep modelinden hareketle, stokları artırmak ve gelecekte gerekirse daha fazla ceset torbası üretmek için çok sayıda ihale açtı" diye açıkladı.
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