Koçtaş, koronavirüs nedeniyle kapattığı 51 mağazasını yeniden açıyor
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 24 Mart itibariyle mağazalarını kapatan Koçtaş, 4 Mayıs Pazartesi günü 51 mağazanın yeniden açılacağını duyurdu.
|30 Nisan 2020 03:09
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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 24 Mart itibariyle mağazalarını kapatan Koçtaş, 4 Mayıs Pazartesi günü 51 mağazanın yeniden açılacağını duyurdu.
Koçtaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Müşterilerimizin evlerinde ihtiyaç duyabilecekleri temel ürünleri sağlamak
ve ustalarımızın malzeme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, mağazalarımızda,
hijyen ve temizlik standartları en yüksek seviyede uygulanarak öncelikle çalışanların
ve tüm müşterilerin sağlığına azami özen gösteriyoruz.
Covid 19'a karşı 'Sıfır Tolerans Manifestosu' adı altında tüm ilkelerimizi belirledik, tüm önlemlerimizi aldık ve sizleri bekliyoruz. 4 Mayıs'ta görüşmek üzere."
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