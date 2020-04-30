Fahrettin Altun, darbe imasına tepki gösterdi
|30 Nisan 2020 03:13
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM'de yapmış olduğu konuşma esnasında kullandığı ''Saray rejiminin sonu geliyor'' şeklindeki 'darbe' iması içeren ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösterdi. Altun, Özel'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başarısının hazmedemediğini ve sistemin meşruiyetine dil uzattığını belirtti. Altun ''Aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.'' ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yaptığı tehditkar ve imalı açıklamaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.
Hadsizler bilmeli ki hiçbir tehdide boyun eğmeyiz
İletişim Başkanı Altun, Özel'in konuşması esnasında kullandığı ''Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek.'' ifadesine ''Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetinin meşruiyetine dil uzatan ve aba altından sopa gösteren hadsizler bilmelidir ki Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşları hiçbir tehdide boyun eğmez.'' sözleriyle cevap verdi.
Başarıyı hazmedemiyorlar
Fahrettin Altun açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin başarısının hazmedilemediğini ifade etti.
CHP'li Özel'den tehdit sözleri: Saray rejiminin sonu geliyor
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel TBMM'de yaptığı konuşma esnasında "Saray rejiminin sonu geliyor. O son Atatürk'ün kemiklerini sızlatacak bütün bu atamaların, bütün bu liyakatsizliklerin de sonunu getirecek. Herkes şunu bilsin. Bütün devlet memurları. Görevini devlet memuru gibi yapan devlet memurları. Hangi ülkeye hizmet ettiğini bilen çok değerli bürokratlar hiç korkmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti gelir, saat gibi işlemeye başlar. O saatin en kıymetli çarkları da siz olursunuz. Eğer ki koltuğunuza liyakatla oturdunuz, devletinize sadakatla çalışıyorsanız." ifadelerini kullanmıştı.
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