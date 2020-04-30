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Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı

Polis Akademisi Başkanlığı, 26. dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını duyurdu
 30 Nisan 2020 03:25
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Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı

Polis Akademisi Başkanlığı, 26. dönem POMEM sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

11 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan 26. Dönem POMEM duyurusu kapsamında, 7 bin polis alımı için ilana çıkılmıştı. İlan metninde, lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapılacağı belirtilmişti.

POMEM sonuçlarına dair bilgi paylaşımları için memurlar.net forumuna bakabilirsiniz. Tıklayınız.

Memurlar.Net
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