Bayraktar SİHA'nın, Hafter hedeflerine yönelik harekat görüntüleri
Türkiye destekli UMH güçlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'nın Hafter hedeflerine yönelik düzenlediği hava harekatlarının görüntüleri.
|30 Nisan 2020 03:34
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