İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor
|30 Nisan 2020 06:15
|Yazdır
Kovid-19 salgını dünya genelinde etkisini her geçen gün arttırıyor. Salgın şuana kadar 3 milyon 100 binden fazla kişiyi etkisi altına aldı. ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi dünya devleri salgın karşısında havlu atarken, Türkiye göstermiş olduğu başarılı mücadeleyle adeta destan yazdı. Hastane ve yoğun bakım odalarıyla açık ara önde olan Türkiye, virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler almaya devam ediyor.
22 GÜNDE KABA İNŞAAT BİTTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 Nisan'da yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki Yeşilköy salgın Hastanesi ve Sancaktepe salgın Hastanesi'nin inşaat çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Bittiğinde 1008'er yataklı olacak olan iki salgın hastanesinin yapımında 8 bin kişilik dev bir kadro çalışıyor. 3 vardiya usulü 24 saat aralıksız olarak çalışan işçiler, 22 gün gibi kısa bir süre içerisinde hastanelerin kaba inşaatlarını tamamlamak üzere.
Fatih Özer
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Abdulkadir Selvi: 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında karar verilecek tarihi açıkladı
30 Nisan 2020 08:05
|Maske dağıtma yöntemi için uzmanlar ne diyor?
30 Nisan 2020 08:04
|Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı
30 Nisan 2020 07:12
|Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak- Haritalı
30 Nisan 2020 06:31
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Nisan 2020 00:40
|Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 3 milyon 200 bini aştı
30 Nisan 2020 00:34
|Karnından futbol topu büyüklüğünde kitle çıktı
29 Nisan 2020 23:21
|Bakan Koca'ya bin yıllık ceviz ağacından özel baston
29 Nisan 2020 23:06
|Koronavirüsü yenen İlçe Nüfus Müdürü taburcu oldu
29 Nisan 2020 22:54
|Koronavirüs çocuklarda Kawasaki hastalığına mı yol açıyor!
29 Nisan 2020 22:42