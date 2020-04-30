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İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor

Yeşilköy ve Sancaktepe'deki salgın hastanelerinde 24 saat hiç kesilmeyen hummalı bir faaliyet var. 8 bin işçi 3 vardiya halinde çalışıyor. Bu nedenle 1008'er yataklı hastanelerin kaba inşaatları 22 günde neredeyse bitti. Bayramda ilk hastaya bakacak hastaneler uzun yıllar afet, deprem ve salgınlarda hizmet verecek.
 30 Nisan 2020 06:15
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İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor

Kovid-19 salgını dünya genelinde etkisini her geçen gün arttırıyor. Salgın şuana kadar 3 milyon 100 binden fazla kişiyi etkisi altına aldı. ABD, Fransa, İngiltere, İspanya ve İtalya gibi dünya devleri salgın karşısında havlu atarken, Türkiye göstermiş olduğu başarılı mücadeleyle adeta destan yazdı. Hastane ve yoğun bakım odalarıyla açık ara önde olan Türkiye, virüs tedbirleri kapsamında yeni önlemler almaya devam ediyor.

22 GÜNDE KABA İNŞAAT BİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 9 Nisan'da yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki Yeşilköy salgın Hastanesi ve Sancaktepe salgın Hastanesi'nin inşaat çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor. Bittiğinde 1008'er yataklı olacak olan iki salgın hastanesinin yapımında 8 bin kişilik dev bir kadro çalışıyor. 3 vardiya usulü 24 saat aralıksız olarak çalışan işçiler, 22 gün gibi kısa bir süre içerisinde hastanelerin kaba inşaatlarını tamamlamak üzere.

Fatih Özer
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