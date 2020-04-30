HDP'li belediye PKK'ya 'kardeş şehir' bahanesiyle para aktarıyor
|30 Nisan 2020 07:16
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31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kandil'den gönderilen teröristler tarafından mülakattan geçirilerek belirlenen HDP'li belediyeler, terör örgütü PKK'ya hizmet vermeye devam ediyor. HDP'li Kars Belediyesi'nin 'koronavirüsle mücadele' bahanesiyle, yakınları PKK'nın dağ kadrosunda bulunan ya da güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilmiş olan teröristlerin ailelerine yurt dışındaki PKK'lılar aracılığıyla yardım yaptığı ortaya çıktı.
VİRÜS BAHANELİ YARDIM
İçişleri Bakanlığı'nın 30 Mart'ta yayınladığı genelgeyle belediyelerin valiliklerden izinsiz yardım toplamasının yasaklanmasının ardından örgüte bağlı ailelere maddi yardım gönderemeyen HDP yönetimi çareyi 'Kardeş Aile' kampanyasında buldu. 6 Nisan'da HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın duyurduğu kampanya, PKK'lı ailelere doğrudan yardım edemeyen HDP'li belediyelerin, parayı yurt dışındaki örgüt üyeleri aracılığıyla aktarmasına yarıyor. Bu kapsamda HDP'li Kars Belediyesi yardım yapılmasını istediği ailelerin listesini PKK adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı'na (Heyva Sor a Kurd) bildirdi.
Şahin Şen
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