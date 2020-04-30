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Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı

Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanları ile STK temsilcilerinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, 4 milyona yakın vatandaşın ihtiyaçlarını karşıladı. 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar ekiplerden market alışverişlerinin yapılmasını ya da emekli maaşlarının çekilmesini istedi. Vefa timleri ayrıca evlere maske, kolonya, sabun ve dezenfektan taşıdı.
 30 Nisan 2020 07:12
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Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ayı aşkın süredir sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koşuyor. Vefa timleri, 112, 155 ve 156 hatlarından gelen 3 milyon 934 bin 670 ihtiyaç talebini karşıladı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgeyle 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmaları salgınla mücadele çerçevesinde yasaklanmıştı.

22 Mart'tan bu yana devam eden kısıtlama kapsamında, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşların gereksinimleri için vali ve kaymakamlıkların koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Bu kapsamdaki vatandaşların ihtiyaçları da 81 il ve ilçelerinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından büyük bir hassasiyetle takip ediliyor.

EKİPLERE, 112, 155 VE 156 TELEFON NUMARALARINDAN ULAŞIYORLAR

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yörede doğal ortamda yetişen Çiriş (Gulik) otuyla yapılan yemekleri, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bireyler ile kronik hastalığı olanların evlerine servis ediyor.

Vefa Grubu'na başvurular çağrı merkezleri üzerinden gerçekleştiriliyor. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, vefa timlerine 112, 155, 156 ve diğer telefon numaralarından ulaşarak, ihtiyaçlarını bildirebiliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulama geçtiği 22 Mart'tan itibaren çalışmalarına başlayan Vefa Grubu'na yoğun ilgi gösteren vatandaşlar daha çok market alışverişi, emekli maaşı ve sağlık ihtiyaçları için aradı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar, 112 üzerinden 1 milyon 719 bin 567, 155 üzerinden 632 bin 225, 156 üzerinden 22 bin 166 ve diğer numaralardan bir milyon 664 bin 975 olmak üzere toplam 4 milyon 293 bin 933 arama gerçekleştirdi. Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanları ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan vefa timleri, söz konusu aramalardan gelen 3 milyon 934 bin 670 ihtiyaç talebini karşıladı. Geriye kalan aramaların da bilgi talepli olduğu belirtilirken, ilgili birimler tarafından gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca vefa timleri gelen talepleri karşılamanın yanı sıra maske, kolonya, sabun ve dezenfeksiyon ürünlerinden oluşan kolileri de bu süreçte vatandaşların evlerine götürdü.

Osman Özgan

Yeni Şafak
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