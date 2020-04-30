PKK'nın Afrin'de düzenlediği hain saldırının detayları ortaya çıktı
|30 Nisan 2020 07:46
|Yazdır
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye el yapımı patlayıcılı saldırıda kullanılan akaryakıt, araca sürücüsünden habersiz şekilde Afrin ilçe merkezi yakınlarında yüklendi. Kamyon buradan Raco beldesine yol aldı. EYP ve akaryakıt yüklü araç, Raco'da sivillerin yoğun olduğu caddeden geçişi sırasında hareket halindeyken patlatıldı. Patlamada aracı kullanan şoför de can verdi.
Daha önce muhalif gruplar bünyesinde asker olan ve el-Bab'da ikamet eden sürücünün yakınları, saldırının ardından sorguya alındı. Güvenlik birimlerinin bir süre önce saldırı istihbaratı aldığı ancak tüm çabalara rağmen terör eyleminde kullanılacak aracı tespit edemediği öğrenildi. Terör örgütünün canice saldırısında bilanço da ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibariyle 7'si çocuk, 25'i kadın olmak üzere 52'ye yükseldi. Yaralı sayısı ise en az 70. Patlamada can verenlerden 35'nin cesedinin tanınamaz halde olduğu belirtiliyor. Bu arada terör saldırısında kullanılan bomba yüklü tankerin fotoğrafı ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntüsünde tankerin dorsesinde patlayıcıların kırmızı renkteki varillerin içerisine yerleştirildiği görülüyor.
Hamza Hıdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|HDP'li belediye PKK'ya 'kardeş şehir' bahanesiyle para aktarıyor
30 Nisan 2020 07:16
|Bayraktar SİHA'nın, Hafter hedeflerine yönelik harekat görüntüleri
30 Nisan 2020 03:34
|Erdoğan, polisin kazara vurduğu gencin babasına taziyelerini iletti
29 Nisan 2020 17:34
|Kağızman'da 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
29 Nisan 2020 17:25
|Kırmızı listedeki kadın terörist, kanserden ölmüş
29 Nisan 2020 16:53
|FETÖ'den yargılanan 3 sanıktan birine hapis cezası
29 Nisan 2020 14:35
|Adana'da FETÖ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi
29 Nisan 2020 11:48
|Hatay Valiliğinden Afrin'deki saldırıya ilişkin açıklama
28 Nisan 2020 20:12
|PKK'nın eylemde kullanacağı bombalar ve silahlar ele geçirildi
28 Nisan 2020 18:46
|Öcalan 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda görüştü
28 Nisan 2020 18:33