Salgın süresince aktif çalışanlara psikososyal destek
|30 Nisan 2020 07:47
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Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüs ile mücadele oldu. Koronaya ilişkin son değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Erdoğan'a yaklaşık 500 sayfalık bir rapor sunuldu. İşte salgın sonrası alınacak tedbirler:
* Salgın süresince aktif olarak çalışan personele yerinde psikososyal destek verilecek.
* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda bireylerin normal hayata dönmesine destek verilecek.
* İş yerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak. Okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda, okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlenecek.
* Güvenlik ve trafikle ilgili hizmetler pandemiye uygun sürdürülecek. İzolasyon gibi uygulamaların gerçekleştirilmesinde güvelik desteği sağlanacak.
* Salgından etkilenen veya riskli bölgeye seyahat edecekler için koruyucu önlemleri anlatan materyaller uçaklarda ve havaalanlarında dağıtılacak. İş yerlerindeki devamsızlıkların takibine yönelik sistem geliştirilecek ve uygulanacak.
* Olası mevsimsel pandemi vakalarının toplum içinde bulaştırıcılığının engellenmesi için evde istirahat gibi izolasyon önlemlerine yönelik öneriler bakanlıklar tarafından hazırlanacak.
* Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek. Pandemi hayvan kaynaklı ise gerekli aşılama, kontrol ve itlaf çalışmaları yapılacak.
Damla Peker
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