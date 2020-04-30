1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Salgın süresince aktif çalışanlara psikososyal destek

Sağlıktan turizme, eğitimden tarıma kadar bütün kurumların pandemi ile mücadele planı hazır.
 30 Nisan 2020 07:47
Yazdır
Salgın süresince aktif çalışanlara psikososyal destek

Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ana gündem maddesi koronavirüs ile mücadele oldu. Koronaya ilişkin son değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Erdoğan'a yaklaşık 500 sayfalık bir rapor sunuldu. İşte salgın sonrası alınacak tedbirler:

* Salgın süresince aktif olarak çalışan personele yerinde psikososyal destek verilecek.

* Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda bireylerin normal hayata dönmesine destek verilecek.

* İş yerlerinde ve yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında pandemi planı yapılacak. Okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesi durumunda, okullar açılmadan önceki dönemde detaylı şekilde temizlenecek.

* Güvenlik ve trafikle ilgili hizmetler pandemiye uygun sürdürülecek. İzolasyon gibi uygulamaların gerçekleştirilmesinde güvelik desteği sağlanacak.

* Salgından etkilenen veya riskli bölgeye seyahat edecekler için koruyucu önlemleri anlatan materyaller uçaklarda ve havaalanlarında dağıtılacak. İş yerlerindeki devamsızlıkların takibine yönelik sistem geliştirilecek ve uygulanacak.

* Olası mevsimsel pandemi vakalarının toplum içinde bulaştırıcılığının engellenmesi için evde istirahat gibi izolasyon önlemlerine yönelik öneriler bakanlıklar tarafından hazırlanacak.

* Hayvanlarda pandeminin önlenmesi ile ilgili tedbirler sürdürülecek. Pandemi hayvan kaynaklı ise gerekli aşılama, kontrol ve itlaf çalışmaları yapılacak.

Damla Peker

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
30 Nisan 2020 07:35		 Fahrettin Altun, darbe imasına tepki gösterdi
30 Nisan 2020 03:13
Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz
30 Nisan 2020 01:36		 Türkiye bir ülkeye daha tıbbi yardım paketi gönderiyor
30 Nisan 2020 01:34
30 Nisan 2020'den önemli gündem başlıkları
30 Nisan 2020 00:01		 2 bin 500 şube müdürünün rotasyonuna ilişkin açıklama
29 Nisan 2020 23:31
Şehit Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için başsağlığı mesajı
29 Nisan 2020 22:36		 Türkiye, Fransız senatörün yardım talebini geri çevirmedi
29 Nisan 2020 22:13
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Ziya Selçuk açıkladı
29 Nisan 2020 22:03		 Türkiye'den ABD'nin 'Dini Özgürlükler Raporu'na sert tepki
29 Nisan 2020 21:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:09 - İşe dönüş planına büyük esnaf desteği08:05 - Abdulkadir Selvi: 9 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında karar verilecek tarihi açıkladı08:04 - Maske dağıtma yöntemi için uzmanlar ne diyor?07:59 - Üretici ve tüketicinin yüzü 'dijital pazarla' gülecek07:48 - Avrupa 'Covid pasaportu'nu tartışıyor07:47 - Salgın süresince aktif çalışanlara psikososyal destek07:46 - PKK'nın Afrin'de düzenlediği hain saldırının detayları ortaya çıktı07:35 - Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor07:31 - Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü, eşi ağır yaralandı07:30 - Koronavirüs ödeme alışkanlıklarını değiştirdi
07:16 - HDP'li belediye PKK'ya 'kardeş şehir' bahanesiyle para aktarıyor07:12 - Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı06:45 - Umut veren haber: Dünya genelinde 1 milyon kişi iyileşti06:31 - Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak- Haritalı06:15 - İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor03:34 - Bayraktar SİHA'nın, Hafter hedeflerine yönelik harekat görüntüleri03:25 - Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı03:13 - Fahrettin Altun, darbe imasına tepki gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
Fahrettin Altun, darbe imasına tepki gösterdi
Yargıda süreler 15 Haziran 2020'ye kadar ertelendi
Anayasa Mahkemesi 20 iptal başvurusunu görüşecek
Ziya Selçuk: Sınıf geçmeyle ilgili yönetmelik değişikliği yapacağız
Kızılay'dan çok acil duyuru: Kan stoklarımız tükendi
Perinçek: CHP ses çıkarmıyor ama eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kadir mısıroğlu 2
27.04.2020 pentagon'un ufo videosu yayınlaması 2
Türkiye'ye ancak tatil icin gelirim 1
dünyada kendi tebaasını bu kadar düşünen başka lider yoktur 2
can sıkıntısı 1
hoşgörü 4
sgk'lı ve kamu çalışanlarına maske yok 1
sultan 2.abdülhamit 1
okulların ne zaman açılacağı sorunsalı 2
28.04.2020 imamoğlu'nun ölüm oranları açıklaması 1
SON İLANLAR
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
Bursa Binted 1 İşçi Alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam