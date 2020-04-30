1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor yaşadıklarını anlattı

Göğüs hastalıkları asistanı Dr. Hilal Balkancı (25) görev yaptığı Çapa Tıp Fakültesi'nde koronavirüse yakalandı. 14 gün süren tedavisi sırasında kardeşinin COVID-19 testi de pozitif çıktı. Hastalık süresince moralini yüksek tuttuğunu belirten Balkancı, yaşadıklarını anlattı.
 30 Nisan 2020 08:15
Yazdır
Koronavirüsü yenip görevine dönen doktor yaşadıklarını anlattı

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre: "Yaklaşık 4 aydır Çapa Tıp Fakültesi göğüs hastalıkları bölümünde asistanlık yapıyorum. Pandemi ilan edildikten sonra pandemi bölümünde görev yapmaya başladım. Martın son haftasında tuttuğum nöbetten sonra şiddetli kas ağrısı hissettim. Özellikle sol kolum kırılmış gibiydi. Boynum ağrıyordu. Ateşim çıkınca koronavirüsten şüphelenmeye başladım. 29 Mart'ta test yapıldı. Göğüs tomografim çekildi. Tomografim temiz çıktı. Virüs ciğerime inmemiş gibi görünüyordu. Test sonucum pozitif çıktı."


'ODAMDAN ÇIKMADIM'

Test sonucum pozitif çıkınca evde tedaviye başladım. O dönemde kardeşim de koronavirüse yakalandı. Evdeyken odamda kendimi izole ettim. Aynı şekilde kardeşim de kendini izole etti. İkimiz aynı evde ayrı odalarda kalıyorduk. Annem bana ve kardeşime ayrı tepsilerde yemek getirip kapının önüne bırakıyordu. Yemekten sonra bütün tabakları dezenfekte ediyordu. Evin içerisinde birbirimize çok dikkat ediyorduk. Işıkları dirseğimizle açıyorduk. Moralim iyiydi. Yakın arkadaşlarım ve hocalarım beni arayarak bana destek oluyorlardı."

ŞİMDİ GÖREVİNİN BAŞINDA

"Semptomlarım geçtikten sonra iki kez test verdim. Sonuçlarım negatif çıktıktan sonra pandemi servisinde göreve başladım. Koronavirüsü atlatmış olmam arkadaşlarımı sevindirdi. İşim gereği koronavirüse yakalanacağımı biliyordum. Moralimi yüksek tutarak kendimi psikolojik olarak hazırlıyordum. Ancak bu kadar erken virüse yakalanacağımı bilmiyordum. Ben ve kardeşim genç olduğumuz için koronavirüsü hafif atlattık. Ancak koronavirüs yaşı ileri olanlar ve kronik hastalıkları olanlar ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu yüzden insanların kendilerini izole etmelerini tavsiye ediyorum. Evde kalsınlar, ellerini sık sık yıkasınlar ve sosyal mesafe kuralına uysunlar. Ayrıca morallerini yüksek tutsunlar. Koronavirüsü yenmek için moral çok önemli."
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kahramanların çocuklarına ömür boyu eğitim bursu
30 Nisan 2020 09:07		 30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
30 Nisan 2020 08:48
Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü
30 Nisan 2020 08:44		 'Karantina apartmanı' özgürlüğüne kavuştu
30 Nisan 2020 08:39
9 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
30 Nisan 2020 08:05		 Maske dağıtma yöntemi için uzmanlar ne diyor?
30 Nisan 2020 08:04
Vefa timleri 4 milyon kapı çaldı
30 Nisan 2020 07:12		 Batı kesimlerinde sıcaklık azalacak- Haritalı
30 Nisan 2020 06:31
İstanbul sadece salgına değil, aynı zamanda afetlere de hazırlanıyor
30 Nisan 2020 06:15		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
30 Nisan 2020 00:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:11 - Albayrak, '1 Milyon Yazılımcı' projesine başvuru sayısını açıkladı10:04 - Türkiye ABD'ye bir yardım uçağı daha gönderiyor10:03 - Borsa, güne yükselişle başladı10:00 - Cezaya itiraz kabul edilmesine rağmen, disiplin amiri işlem tesis etmezse, ceza kayıtlardan silinmiş sayılır mı?09:59 - Muş'ta bir köy karantinaya alındı09:56 - Kızılay: Kan stokları 30 bine kadar düştü, stokların artırılması gerek09:53 - Güne başlarken döviz fiyatları09:42 - Kaymakam paylaştı... 24 gayrimenkulu olan da 1000 TL'ye başvurmuş09:37 - Miras yüzünden babasına kızan kadın, çekiçle ATM'leri parçaladı09:33 - Kumar oynayan eşlerini ihbar ettiler: 28 bin 350 lira ceza
09:16 - AVM'lerde kira tartışması09:08 - Uluslararası cenaze nakillerinde 'sızdırmaz tabut' kuralı09:07 - Kahramanların çocuklarına ömür boyu eğitim bursu09:01 - 15 Temmuz'dan sonra parasını dışarı götüren şimdi pişman oldu08:56 - PKK'dan en üst düzeyde itiraf: Mehmetçik adım adım Kandil'e giriyor08:52 - Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru08:48 - 30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü08:46 - Küçük çocuk yanan araçtan son anda kurtarıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın eşcinselliği lanetliyen hutbesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
9 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor?
Polis Akademisi, sahur vakti, POMEM sonuçlarını açıkladı
Anayasa Mahkemesi, polise verilen sanal takip yetkisini iptal etti
Ankara Büyükşehir Etimesgut'ta market açtı
30 ilde vaka sayısı 10'un altına düştü
Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap
399'a tabi sözleşmeli personel alımındaki güvenlik soruşturmasına da iptal kararı
Memurlara avukatlık stajı imkanı geliyor
Fahrettin Altun, darbe imasına tepki gösterdi
Sağlık Bakanlığı'ndan maske temini hakkında yeni duyuru
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekmek kokusu 3
20'lik diş 1
Gündemi sözlükten takip etmek 4
gitgide 2
28.04.2020 imamoğlu'nun ölüm oranları açıklaması 1
bana kalırsa 1
27.04.2020 pentagon'un ufo videosu yayınlaması 2
Sense 8 1
ajda pekkan'ın 6 kez çocuk aldırdığını açıklaması 2
kadir mısıroğlu 1
SON İLANLAR
Aziziye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Reşadiye Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 32 İşçi Alacak
Evciler Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Sütçüler İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İşçi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi Geçici 6 İşçi Alacak
Ordu Çaybel Geçici 11 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 9 İşçi Alacak
Manisa Şehzadeler Mühendislik 3 İşçi Alacak
Çanakkale Kentsel Hizmetler 15 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam