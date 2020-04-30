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Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap

Erdoğan, toplantıda 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne ilişkin belli aralıklarla sokağa çıkabilmelerine dair kamuoyundaki taleplerle berberlerin ve bazı iş yerlerinin açılması gibi esneme talepleri olduğunun da farkında olduğunu söyledi. Erdoğan, vatandaşların zorlandığını bildiklerini, bu konuda atılacak her adımın Bilim Kurulu'nun onayı ile olması gerektiğini söyledi.
 30 Nisan 2020 08:21
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Erdoğan'dan 'yasağın esnetilmesi' talebine cevap

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Özellikle kadın ve gençlik kollarımızla, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini tespit ederek hemen gidermeliyiz. Vatandaşımız 'kimse bizim sesimizi duymuyor' düşüncesine kapılmamalı. Evinde tenceresi kaynamayan vatandaşımız kalmasın" değerlendirmesi yaptı.

Erdoğan başkanlığında önceki gün telekonferans yöntemiyle gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, ramazan ayında yapılacak çalışmalar ve salgın sonrasındaki normalleşme süreci ele alındı. MYK'da Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Mahir Ünal ile Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam birer sunum yaptı. Kaya, yapılan sosyal yardımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Çam da ramazan bayramında yapılacak çalışmalar hakkında kurulu bilgilendirdi. Ünal da yaptığı sunumda sosyal medyanın özellikle bu dönemde daha iyi kullanılmasının önemine dikkat çekerek, son dönemde haberleri bu mecradan alma oranının arttığını, sadece kaynağı net olan doğru bilgilerin paylaşılmasını istedi.

Uyarılar yaptı

Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, koronavirüsle ilgili tedbirlerin "keyfi" değil, Bilim Kurulu'nun önerisiyle alındığını, milletin bu kurallara riayet ettiğini, bunun sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Evinde kalan vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz" dedi. Erdoğan bu konuda vatandaşların bilgilendirilmesinin önemine dikkati çekti. Koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini, ramazanda sosyal yardımların daha da önem kazandığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dünyada kim yardım istiyorsa elimizden geldiğince destek vermeye çalışıyoruz. Bu ayda da çalışmalarımızı; özellikle kadın ve gençlik kollarımız; vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini tespit ederek hemen gidermeliyiz. Vatandaşımız 'kimse bizim sesimizi duymuyor' düşüncesine kapılmamalı. 4 milyondan fazla aileye 1000'er liralık yardımı yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Evinde tencere kaynamayan vatandaşımız kalmamalı. Teşkilatlarımız ve belediyelerimiz ramazan ayında ortak çalışmaları hızlandırılmalı."

Erdoğan, CHP'li belediyelerin yardımlarını engelledikleri iddiasına tepki gösterirken de, "İş yapmayıp, yalan üretip bir de böyle bir yalana sarıldılar" ifadelerini kullandı.

Büyük kongre 2021'e kaldı

Toplantıda kısa olarak kongre süreci de gözden geçirildi. Ertelenen ilçe ve il kongreleri de gündeme gelince, normalleşme çalışmaları kapsamında kongreler üzerinde de durulması istendi. Söz konusu kongrelerin eylül veya ekim gibi başlayabileceği öngörülürken, büyük kongrenin de 2020 yılı içinde yapılamayacağı, 2021 yılı Mart ayına kadar yapılabileceği değerlendirildi.

'Bilim Kurulu'nun kararına uyuyoruz'

Erdoğan, toplantıda 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne ilişkin belli aralıklarla sokağa çıkabilmelerine dair kamuoyundaki taleplerle berberlerin ve bazı işyerlerinin açılması gibi esneme talepleri olduğunun da farkında olduğunu söyledi. Erdoğan, vatandaşların zorlandığını bildiklerini, bu konuda atılacak her adımın Bilim Kurulu'nun onayı ile olması gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Kurul, hem sağlık açısından hem de toplum bilimleri açısından tüm detayları ele alıyor. Biz de kararlarına uyuyoruz" dedi.

Yardım mektubunda iş birliği mesajı:

Türkiye'nin ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımları taşıyan askeri kargo uçağı Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yazdığı mektup da Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker'a teslim edildi.

Umarım ilişkilerimizin önemi daha iyi kavranır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye'nin ABD'ye tıbbi malzeme yardımıyla birlikte bir de mektup gönderdi. Erdoğan, "Sayın Başkan, Değerli Dostum" ifadesiyle başladığı mektupta, küresel ölçekte kriz yaratan Kovid-19 salgınının Türkiye, ABD ve dünyada yol açtığı sınamalara karşı sürdürülen iş birliğine büyük önem atfettiğini belirtti. Kovid-19 kriziyle mücadeleden edinilen dersler ve geliştirilen yeni imkanlarla kamu sağlığı alanında geleceğe çok daha güçlü ilerleneceğine inandığını aktaran Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu çerçevede ABD'deki salgını kontrol altına almak amacıyla verdiğiniz kararlı mücadeleyi takdirle izliyor, normalleşme yönünde ilk adımları atmaya başlamanızdan büyük memnuniyet duyuyorum."

'Güvenilir ortak'

"Bu süreçte, gerek salgınla mücadelenin gerektirdiği temel ihtiyaçların karşılanmasında gerek normalleşme sürecinde, ülkemin, ABD'nin güvenilir ve güçlü bir ortağı olarak, her türlü dayanışmayı sergilemeye devam edeceğine emin olabilirsiniz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Nitekim daha önce ihracatına izin verdiğimiz malzemelere ilaveten, bu defa da Hava Kuvvetlerimize ait bir uçakla, Amerikan halkının acil ihtiyaç duyduğu tıbbi malzemelerden oluşan bir yardımı, ABD'ye gönderiyoruz. Gönderdiğimiz bu mütevazı yardımın salgınla mücadelenize destek olmasını ve hastalığa yakalanan vatandaşlarınızın en kısa sürede sağlığına kavuşmasına katkı sağlamasını diliyorum."
Erdoğan, salgın sonrası süreçte iş birliğinin devam etmesinin ve başta uluslararası ekonominin yeniden sağlığına kavuşturulması olmak üzere, küresel düzenin gerektirdiği reform ve düzenlemelerin hayata geçirilmesinde de yakın eşgüdüm ve ortaklık içinde hareket etmenin son derece önemli ve yararlı olacağına inandığını vurguladı.

'İçten selamlar'

Suriye ve Libya başta olmak üzere, bölgede son gelişmeler, Türk-ABD ittifakının ve iş birliğinin en güçlü şekilde sürdürülmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Umuyorum ki önümüzdeki dönemde, Kongre ve ABD basını da salgın sırasında sergilediğimiz bu dayanışmanın da etkisiyle, ilişkilerimizin stratejik önemini daha iyi kavrayacak ve ortak sorunlarımızla ortak mücadelemizin gerektirdiği anlayış içinde hareket edecektir. Bu mücadelede yakın iş birliğimizin devamı dileğiyle içten sevgi ve selamlarımı iletiyorum."

'Cömert bağışa teşekkür'

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabındadan paylaştığı mesajda "Kriz zamanlarında, NATO müttefikleri birlikte durmalıdır. Salgından en çok etkilenen bölgelere yardım etmesi amacıyla tıbbi araç gereçler ve koruyucu ekipmanları konusundaki cömert bağışı için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Amerikan halkı dostluğunuz, ortaklığınız ve desteğiniz için size minnettardır" ifadelerini kullandı. ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan da "Türkiye'ye ABD'ye yaptığı yardım ve Kovid-19 ile mücadelede NATO içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı müteşekkiriz" açıklamasında bulundu.
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