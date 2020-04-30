'Karantina apartmanı' özgürlüğüne kavuştu

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Bağcılar'da oturan Abdürrahim Aras'ın (35) koronavirüs test sonucu pozitifi çıkınca karantina altına alınan aile apartmanı sakinleri, 21 günlük sürenin ardından sağlığına kavuştu. Tüm apartmana koronavirüs bulaştıran ve sağlığına kavuşan Abdürrahim Aras, "Bugün test için dışarıya çıktığımda gördüğüm manzara içimi acıttı. İnsanların bu durumu pek de ciddiye almadığını gördüm. Lütfen ciddiye alın. Yoksa bu salgın bitmeyecek" dedi.

Ziyaret ettiler

İstanbul Bağcılar'da oturan ve bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Abdürrahim Aras (35), rahatsızlanınca koronavirüs şüphesiyle hastaneye gitti ve burada "Soğuk algınlığına bağlı boğaz enfeksiyonunuz var" denilerek eve gönderildi. Aras'ın rahatsızlandığını duyan apartman sakinleri de Aras'a "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu. Bir süre sonra Aras, kendini iyi hissetmeyince bu kez farklı bir hastaneye gidip, koronavirüs testi yaptırdı ve test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine aile apartmanı karantina altına alındı ve apartmanda oturan bütün bireylere koronavirüs testi yapıldı. 17 kişilik apartmanda üç aylık bebek ve 7 ile 11 yaşındaki iki çocuğunun dışında bütün aile bireylerinin test sonucu pozitif çıktı. Milliyet'in manşetten duyurduğu, 6 Nisan'da karantina altına alınan apartmandaki bütün aile bireyleri, 21 günlük karantina süresinin ardından önceki gün sağlığına kavuştu.

'Benden bulaştı'

Virüsün ilk belirtilerinin görüldüğü Abdürrahim Aras, 21 günlük karantina süreciyle ilgili şunları anlattı:

"Hastanede çalıştığım için ilk virüs belirtileri bende görüldü. Benden de bütün aileye bulaştı. Benim test sonucumun pozitif çıkmasının ardından bütün apartman karantinaya alındı ve hepsine test yapıldı. Çocuklar dışında herkesin test sonucu pozitif çıktı. Şu an için hepimiz iyiyiz, herhangi bir sağlık sorunumuz yok. Zaten aralarında en belirgin belirtiler bende görülmüştü. Ben de gayet iyiyim."

'Lütfen ciddiye alın yoksa bitmez'

"Sağlık çalışanı olduğum için işe gitmeden önce 48 saat arayla iki test yapmam lazım. Bugün test için dışarıya çıktığımda gördüğüm manzara içimi acıttı. İnsanların bu durumu pek de ciddiye almadığını gördüm. Banka ve postanelerin önünde çok fazla kuyruklar vardı. Sırada bekleyenlerin birçoğunda da ne yazık ki maske yoktu.

Çoğu insan başına gelmeden bu işi ciddiye almayacağa benziyor. Birçok insan 'Bana bir şey olmaz' düşüncesiyle hareket ediyor. Oysa sana bir şey olmasa bile, bir yakınına zarar verebilirsin. Ben tek kişiydim, benden bütün aileme geçti. Bütün aile 21 gün boyunca evden dışarı çıkamadık. Bütün ihtiyaçlarımızı yakınlarımız karşıladı. Lütfen ciddiye alın. Yoksa bitmeyecek."