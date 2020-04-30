Starlink uydularının geçişi Mersin semalarında göründü
|30 Nisan 2020 08:44
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SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydu filosu Mersin'den gözlendi. Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 20.26'da gökyüzünde belirmeye başlandı.
Torosların zirvesinden yükselip Akdeniz semalarında kaybolan ve çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.
Starlink internet uydu ağının 6'ncı halkası olan 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılmıştı.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı.
Musk, uzaya gönderilecek binlerce uyduyla dünyanın dört bir yanına hızlı ve ucuz internet hizmeti sağlamayı hedefliyor.
Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.
Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor.
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