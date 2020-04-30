Küçük çocuk yanan araçtan son anda kurtarıldı
|30 Nisan 2020 08:46
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İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Dilan Umutlu, 16 AGC 117 plakalı otomobilini karayolu üzerindeki tesis önüne park etti. Anne, oğlu Çınar'ı araç içinde bırakıp tesise girdi. Bu sırada otomobilin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev alan otomobilin içindeki çocuğun sesini duyan tesis sahibi Asım Akkoyun, çocuğu kurtardı.
İşletme sahibi kurtardı
Yanarak ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğu kurtaran işletme sahibi Asım Akkoyun'un da kollarında yanıklar oluştu. Akkoyun da tedavi altına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
O anları anlattı
Çocuğu araçtan çıkaran Asım Akkoyun, "Mutfakta çalışıyordum. Ağlama sesi duydum, dışarı çıktığımda otomobilin yandığını gördüm. Koşarak çocuğu otomobilden çıkardım. Kendimde ufak yaralanmalar var. Çocuğun elbiselerini çıkardık, insanlık görevimizi yaptık" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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