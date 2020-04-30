15 Temmuz'dan sonra parasını dışarı götüren şimdi pişman oldu

Türkiye'nin tecrübeli sanayicisi NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral, yurtdışına sermaye götürüp kendisine orada gelecek kurmaya çalışanlara yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu. Virüsle mücadele sürecinde sınıfta kalan Avrupa ve Amerika'yı gözlerinde büyüten bu kişilerin son dönemde ciddi bir hayal kırıklığı yşadığını söyleyen 59 yıllık sanayici Nafi Güral, "Gidenlerin hepsi pişman oldu" dedi.

DEĞER GÖRMEDİLER

Son yıllarda "yurtdışında evim olsun, arazim olsun, param yabancı bankaların kasalarında dursun, hatta çocuğum orada doğsun da vatandaşlık alsın" düşüncesiyle çok sayıda Türk vatandaşının Batı ülkelerine yüklü miktarda servet çıkardığına dikkat çeken Güral, bunun çok yanlış olduğunu söyleyerek, bu kişilere sert tepki gösterdi: "Öz vatanlarından kazandıkları paralarla başka ülkelerde kendilerine ve çocuklarına gelecek kurmaya çalıştılar. Hatta içlerinde vatandaşlık başvurusu yapan ve alan ciddi bir kesim olduğunu biliyoruz. Ancak salgın sürecinde yaşananlar onlara aslında Türkiye'den başka güvenecekleri bir yerin olmadığını açık bir şekilde gösterdi. Ben de onlara götürdükleri paraları ülkelerine getirmeleri çağrısında bulunuyorum. Çünkü ülkemizin o paraya bugün ihtiyacı var."

Her ülkenin kendi vatandaşlarının sağlığına önem ve öncelik verdiğini anlatan Güral, diğerlerinin ikinci sınıf vatandaş olarak kaldığını söyledi. "Bunu acı bir şekilde görenler aslında gittiğine pişman oldu" diyen Güral, şunları anlattı: "Başka bir ülkede ne olursa olsun ikinci sınıf insansınız. Birçok kişi özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra servetini yurtdışına taşıdı. Ancak bu salgın sürecinde hiçbir zaman başka bir yerde kendi ülkenizdeki kadar değerli olamayacaklarını acı bir şekilde tecrübe ettiler."

SÜRECE KATKI SUNUN

Türkiye'nin virüsle mücadelede oldukça başarılı bir sınav verdiğini anlatan duayen sanayici, götürülen paraların getirilmesi çağrısında bulundu: "Yaşadığımız olağanüstü dönemde yurtdışında kalan sıkıntı çeken vatandaşlarımıza devletimiz nasıl sahip çıkıp geri getirdiyse, yurtdışındaki bankalarda parası olanlar da aynı duyarlılıkla paralarını yurda geri getirsinler. Vatan sevgisi vatana hizmetle ölçülür. Biz hizmete ve üretmeye devam edeceğiz. Bunların çoğu malesef üretimi bilen iş yaşamında olan insanlar. Tekrar paranızı üretime sokun, istihdam yaratarak ve var gücümüzle çalışarak Türkiye'yi G7 ülkeleri arasına sokalım. Hiçbir ülke başka bir ülkenin ekonomik olarak güçlenmesini istemez. Türkiye için de aynı şey geçerli. Bu zorlu süreçten elbirliği ile güçlenerek çıkabiliriz."

BU KRİZ HİKAYE KALIR

Kütahya Porselen, Kütahya Seramik gibi sanayi devlerinin yanı sıra ambalaj ve turizm sektöründe de yatırımları bulunan Güral, "Bugüne kadar yaşadığımız krizlerin yanında bu gerçekten hikaye kalır" dedi. 59 yıllık sanayicilik hayatında birçok kriz gördüğünü söyleyen Güral, şunları anlattı: "Elektrik sıkıntısı vardı, 2 saat öğleden, 2 saat öğleden sonra üretim yapıyorduk. Ürünlerimizi taşıyacak araç bulamıyorduk. Sayısını unuttuğumuz kadar darbe gördük. 2001 krizinde bir gecede borcumuz üç katına çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece yatırım kararı aldık. Ertesi gün uygulamaya koyduk."

Feride Cem